Siz bebeği izlerken ‘hacker’lar sizi izlemesin
Çin yapımı güvenlik ve bebek kameralarının hacker’lar tarafından kolayca ele geçirilebileceği iddia edildi.
İngiliz tüketici hakları dergisi “Which?” evdeki bebekleri izlemek için aileler tarafından sıkça kullanılan kameraların bağlandığı WI-FI ağlarına şifre koymadıkları takdirde hacker’lar tarafından sızıldığını bildirdi. Dergi özellikle online alışveriş sitelerinde satılan Çin yapımı ev kameraları konusunda uyarıda bulundu.
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