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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
22.07.2018 - 01:23, Son Güncelleme:

Siyasi krizler ABD silah sanayisine yaradı

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Siyasi krizler ABD silah sanayisine yaradı

Silahlanma üzerine araştırmalar yapan İsveç merkezli Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, dünyanın en büyük silah ihracatçısı ABD’nin 1950’den bugüne silah satışını inceledi.

ABD, Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa’daki stratejik bölgelerde bulunan müttefiklerine zamanla daha az silah satarken, son yıllarda çatışmaların yoğunlaştığı Ortadoğu ve Afrika ülkelerine olan silah ihracat ağını genişletti.

SIPRI’nın verilerine göre ortaya şu tablo çıktı:

- ABD, 1950-1960 yılları arasında Sovyetler Birliği ile girdiği mücadelede Kanada, Fransa, İngiltere, Batı Almanya ve Türkiye gibi yakın müttefiklerine önemli ölçüde silah ihracatı yaptı.     

-1960-1970 yılları arasında, Ortadoğu ülkelerinin de ABD’den çok sayıda silah tedarik ettiği görülüyor. Bu yıllarda Avrupa’da Batı Almanya, Ortadoğu’da ise İsrail ve Şah yönetimi altındaki İran, ABD’den silah temin eden ülkelerin başında yer alıyor.     

EN ÇOK SUUDİLERE

- 1970-1980 yılları arasında ABD’nin Avrupa’ya silah ihracatı azaldı. Bu dönemde ABD’nin en önemli müşterileri askeri darbeler ve iç çatışmalar yaşayan Latin Amerika ülkeleri oldu. Söz konusu dönemde ABD’nin Ortadoğu’ya silah temini de bir önceki 10 yıllık periyodun neredeyse 3 buçuk katı oldu. Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman, ABD’nin yeni müşterileri oldu.    

- İran’da 1979’da İslam Devrimi gerçekleşene kadar Şah yönetimine önemli ölçüde silah satışı yapan ABD, bundan sonraki dönemlerde İran’a silah ihracatını tamamen durdurdu.     

- ABD, 1990-2000 yıllarında ise SSCB’nin dağılmasının etkisiyle Doğu Avrupa ve Balkanlar’da yeni kurulan devletlere yüksek miktarda silah ihraç etti.

-  ABD, 2000-2010’da Güney Kore’ye de çokça silah ihraç etti. Son 40 yıldır ABD’den en fazla silah satın alan ülkeler S.Arabistan ve Japonya oldu.

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