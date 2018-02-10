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    ‘Siyasi belirsizlik ekonomiyi etkilemez’

    AA
    10.02.2018 - 11:24 | Son Güncelleme:

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya’nın kredi notunu koruduğunu duyurdu. Fitch Ratings’ten yapılan açıklamada, Almanya’nın yabancı para cinsinden kredi notunun “AAA” seviyesinde onaylandığı, not görünümünün “durağan” olduğu bildirildi.

    ALMANYA’nın çeşitli ve katma değeri yüksek bir ekonomiye sahip olduğu belirtilen açıklamada, ülkenin güçlü kurumlarına ve başarılı kamu borcu yönetimine dikkat çekildi.
    Açıklamada, Almanya’daki istihdam artışının geçen sene yüzde 1,5 ile son 10 yılın en hızlı yükselişi olduğu kaydedildi.
    Almanya’daki siyasi belirsizliğin ekonomik güvene önemli bir etkisinin olmasının beklenmediğine yer verilen açıklamada, yeni hükümetin makro ekonomik politikalarda değişiklik yapmasının öngörülmediği değerlendirmesinde bulunuldu.

    BÜYÜME BEKLENİYOR
    Açıklamada, geçen yıl yüzde 2,2 büyüme yakalayan Almanya ekonomisinin bu sene yüzde 2,4 büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü aktarılarak, gelecek yıl da ülke ekonomisinin yüzde 1,6 büyüme göstermesinin öngörüldüğü ifade edildi.

    Etiketler: ALMANYA , Fitch Ratings , avrupadan haberler
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