Siyasi anlaşmazlık saatlerin ayarını bozdu

ENTSO-E açıklamasında İspanya’dan Türkiye’ye, Polonya’dan Hollanda’ya Avrupa’daki 25 ülkede senkronize olan Avrupa Kıtası Elektrik Sistemi’nde bu yılın ocak ayı ortasından bu yana devam eden bir sistem frekans sapması bulunduğu bildirildi.

Bunun nedeninin Kosova’nın bu süreçte kendine yetecek elektrik üretememesi olduğuna işaret edilen açıklamada, Avrupa’daki elektrik ağının istikrarlı hale gelmesi için Sırbistan’ın Kosova’nın eksik kalan elektrik ihtiyacını karşılama sorumluluğu bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, frekans sapmasının elektrikli saatleri de etkilediği belirtilerek, saatlerin zaman zaman 6 dakikaya varan bir gecikme gösterdiği uyarısında bulunuldu.

‘KİMDEN KAYNAKLANIYOR BELİRLEYİN!’

ENTSO-E, daha önce rastlanmayan bu durumun 113 GWh elektrik kaybına neden olduğu ve siyasi husumetin bir köşeye bırakılarak, bir an önce kaybın kimin tarafından giderileceğinin belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Sırbistan, 116 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Kosova’yı hala kendi toprak parçası olarak görmeye devam ediyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 2011 yılında AB’nin arabuluculuğunda diyalog süreci başlatıldı. Ancak bu süreç, özellikle son iki yılın ilk aylarında yaşanan gerginlikler nedeniyle kesintiye uğradı.