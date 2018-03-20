Siyah ferace şart değil

İKİ hafta sürecek ziyaret için ABD’ye giden ve bugün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi beklenen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, öncesinde Amerikan CBS televizyonunun ‘60 Dakika’ programında önemli mesajlar verdi. 32 yaşındaki Prens, ülkesinde kadınlara yönelik reform girişimlerinden İran ile yaşanan gerilime kadar çeşitli konulara değindi. Prens Selman, Suudi Arabistan’daki kadınların statüsüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘HAYATIMIZ NORMALDİ’

Programın sunucusu Norah O’Donnell’ın “1979’dan önce Suudi Arabistan nasıl bir yerdi” sorusuna Prens Selman şu yanıtı verdi: “Körfez ülkelerinin geri kalanı gibi çok normal bir hayat yaşıyorduk. Kadınlar araba kullanıyordu. Suudi Arabistan’da sinemalar vardı. Kadınlar her yerde çalışıyordu. 1979’daki olaylara kadar dünyada başka ülkeler gibi kalkınan normal bir halktık.” Son dönemde Suudi kadınlara yeni haklar verilmeye başlandığını söyleyen Prens Selman, iş kurmalarının, orduya katılmalarının, konser ve spor müsabakalarına gitmelerinin kolaylaştırıldığını kaydederek, “Haziranda da araç kullanabilecekler”

diye konuştu.

‘HEPİMİZ İNSANIZ’

Sunucunun, “Kadınlar erkeklerle eşit mi” sorusuna Prens Muhammed bin Selman, “Kesinlikle. Hepimiz insanız ve fark yoktur. İki cinsiyetin karışmasını yasaklayan aşırılıkçılar vardı. Bu fikirlerin pek çoğu Peygamber ve Halifelerin dönemindeki hayat tarzıyla çatışıyor. O dönem gerçek örnek ve doğru modeldir. Yasalar çok açık ve bunlar Şeriat yasalarında belirtilmiş: Kadınlar, erkekler gibi uygun ve saygın giyinirler. Ancak, bu, özel olarak siyah ferace ya da siyah başörtüsüne işaret etmez. Ne tür saygın ve uygun kıyafet giymeyi tercih edecekleri tamamen kadınların kararına bırakılmıştır” yanıtını verdi.

KASABADA YENİ BİR ŞERİF VAR

Prens Selman’a söyleşide 4 Kasım 2017’de aralarında ülkenin en zengin işadamları ve prenslerinin de olduğu yüzlerce kişiye yönelik yolsuzluk operasyonu soruldu. “Ne kadar para topladınız” sorusuna Prens, “Miktar 100 milyar doları (394 milyar TL) aşıyor. Ama amaç, parayı almak değil, yolsuzluğu cezalandırmak ve bu tür iş anlaşmaları yapan her kim olursa olsun kanunla yüzleşeceğine dair net bir sinyal göndermekti” dedi. Sunucunun, “Bu, aynı zamanda ABD’de söylediğimiz gibi ‘kasabada yeni bir şerif var’ mesajını da göndermekle mi ilgili” sorusuna Prens’in yanıtı, “Kesinlikle, kesinlikle” oldu.

BİLGİ NOTU

Prens Selman, geçen ekimde “ılımlı bir İslam ülkesine” dönüleceğini duyurmuştu. Suudi Arabistan’da 20 Kasım 1979’da Cuheyman El Uteybi adlı Suudi vatandaşının liderliğindeki Vahhabi ve Selefi görüşlü bir grup Kâbe’ye baskın düzenlemiş, olayda 117 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Suudi rejimi, bu tür grupların önünü kesmek için daha muhafazakâr bir tutumu benimsemişti.

TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

ABD ziyaretinin iki hafta sürmesi beklenen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kuşkusuz en önemli teması ABD Başkanı Donald Trump ile olacak. Prens’in Trump ile bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Gündemde başta İran ile ilişkiler ve Suriye’deki durum olmak üzere bölgesel gelişmeler var.

- Trump yönetiminin Suudi Arabistan’la nükleer anlaşma yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Ancak muhtemel bir anlaşmanın Kongre’den geçmesi gerekiyor. Kongre’nin ise Riyad yönetimine nükleer silah üretimi için izin verilmesine olumlu bakmadığı iddia ediliyor.

- Amerikan Washington Post gazetesi ziyaretten önce yayınladığı haberde Trump’ın, Suriye’deki Amerikan güçlerini çekmek için Suudilerden maddi yardım istediğini ileri sürmüştü.

- Gazetenin Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre Trump, Suudi Arabistan’dan 4 milyar doları (15.6 milyar TL) Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın elinden kurtarılan topraklarda istikrarın sağlanması için vermesini talep etmişti.

- Prens Selman’ın ziyareti süresince Washington, New York ve teknoloji merkezi Silikon Vadisi’nde çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

TAHRAN’A SERT MESAJLAR

Daha önce İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında “Ortadoğu’nun yeni Hitler’i” ifadesini kullandığı hatırlatılan Prens Selman, söyleşide bu ifadeyi kullanmasının sebebinin “İran’ın yayılmacı politikaları” olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Çünkü onlar yayılmak istiyor. Zamanında Hitler nasıl yayılıp gelişmek istediyse onlar da Ortadoğu’da kendi projesini ortaya koymak istiyor. Dünyadaki birçok ülke ve Avrupa, Hitler’in tehlikesini başta anlayamadı, başa geldikten sonra gördüler. Ben de Ortadoğu’da aynısı olsun istemiyorum.” Prens, İran’ın Suudi Arabistan’la askeri ve ekonomik olarak rekabet edemeyeceğini kaydetti. “Suudi Arabistan’ın İran’a karşı koymak için nükleer silahlara ihtiyacı var mı?” sorusunu Prens Selman, “Suudi Arabistan herhangi bir nükleer bomba edinmek istemiyor. Şüphesiz ki, eğer İran nükleer bomba geliştirirse biz de derhal kendi silahımızı geliştireceğiz” şeklinde cevaplandırdı.