Sivilce sorununu nakde çevirdi
İNGİLTERE’nin Brighton kentinde yaşayan 27 yaşındaki Mel Jenkins, uzun süre çektiği yoğun akne problemini fırsata dönüştürdü.
Makyaj uzmanı genç kadın, hangi ürünü ve tedaviyi denerse denesin, yüzünün çoğunu kaplayan aknelerine bir türlü çözüm bulamadı.
Bu duruma çok üzülen Jenkins, işi gereği kozmetik ürünlerle çok sık vakit geçirdiği için, tamamen kendi çabalarıyla, doğal ve organik ürünler kullanarak ‘özel’ bir karışım geliştirdi.
Bu karışımın kendi akne sorununa çok iyi geldiğini fark eden Jenkins, başkalarına da yardım edebilmek adına 2015 yılında ‘Glow Organic’ markasını kurdu.
Artık yanında birkaç eleman da çalıştıran genç girişimci, merkezi Brighton’da bulunan şirketi sayesinde yılda 250 bin pound (1.4 milyon TL) kazanıyor.
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