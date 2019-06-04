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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
04.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sivil taleplere kanlı müdahale

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Sivil taleplere kanlı müdahale

Sudan’da Ömer el Beşir’in darbeyle devrilmesinin ardından sivil toplum örgütlerinin ‘sivil yönetim’ talebine yanaşmayan ordu, barışçıl eylemlere şiddetle cevap verdi. Olaylarda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

SUUDİ Arabistan ve Mısır destekli Sudan Askeri Geçiş Konseyi, dün başkent Hartum’da ordunun genel karargâhı önündeki sivil hükümete geçiş için oturma eylemi düzenleyen muhaliflere müdahale gerçekleştirdi. Olaylarda 30’dan fazla kişinin öldüğü, en az 200 kişinin yaralandığı belirtildi. Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Ordu karargâhı önündeki göstericileri dağıtmak için yapılan müdahalede Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) kurşunlarıyla çok sayıda ölen ve yaralanan var. Ölü sayısı ürkütücü şekilde artıyor” ifadelerine yer verildi. AFP haber ajansına konuşan Azza el Kamel isimli doktor, “Yaralı insanlar hasta kabul alanında yerde yatıyor. Onlar için yer kalmadı” ifadesiyle durumun ciddiyetini anlattı. Eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in 11 Nisan’da devrilmesinden bu yana Askeri Geçiş Konseyi tarafından yönetilen Sudan’da halk bir an önce sivil yönetime geçiş konusunda ısrarcı. Ülkede binlerce eylemci, yönetimin sivillere devrinin yanı sıra eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle birçok bölgede 6 Nisan’dan bu yana gösteri düzenliyordu.

BM’DEN KINAMA

Birleşmiş Milletler (BM) güvenlik güçlerinin sivillere ateş açmasını kınayarak taraflara itidal çağrısı yaptı. BM’den yapılan yazılı açıklamada, “BM Genel Sekreteri, güvenlik güçlerinin, birçok insanın ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan sivillere karşı aşırı güç kullanımına dair haberleri ve bu ülkedeki şiddeti güçlü bir şekilde kınamaktadır” ifadeleri yer aldı. ABD’nin Hartum Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda da, “Sudan güvenlik güçlerinin protestoculara ve sivillere yönelik saldırıları yanlış ve durmalı” denildi. Avrupa Birliği (AB) ise, Askeri Konseye halkın gösteri hakkına saygı duyması ve yönetimi “ivedilikle” sivillere devretmesi çağrısında bulundu.

ANLAŞMAZLIK NEREDE?

Sudan’DA Aralık 2018’de başlayan eylemlerin ardından Nisan 2019’da 30 yıllık Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in ordu tarafından görevden indirilmesiyle ordu ve sivil toplum örgütleri arasında yeni yönetim için müzakereler başlamıştı. Sivil yönetim talebindeki eylemcilerin liderleri ve generallerin bir araya gelmesiyle ülkede üç yıl içinde sivil bir yönetime geçilmesi konusunda fikir birliği sağlansa da en yüksek merci olan konseydeki çoğunluk üzerinde anlaşmazlık yaşanmıştı. Sudan ordusu, konseyde çoğunluğun askerde olması gerektiğini savunurken, protestoculara liderlik eden çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri çoğunluğun sivillere geçmesini savunuyor.

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