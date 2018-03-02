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    Sıtmaya karşı aşı bulundu

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 22:32 | Son Güncelleme:

    Afrika ülkelerinde her yıl 429 bin can alan sıtmaya karşı geliştirilen ilk aşı çalışmalarından olumlu sonuçlar elde edildi.

    Yaklaşık 30 yıllık bir araştırmadan sonra geliştirilen bu koruyucu sıtma aşısı, hastalığın en çok görüldüğü ve en çok can aldığı Gana, Kenya ve Malavi de dahil 7 Afrika ülkesinde on binlerce çocuğa uygulandı.

    Etiketler: Sıtma , aşı , gazetehaberleri
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