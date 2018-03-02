Sıtmaya karşı aşı bulundu

Yaklaşık 30 yıllık bir araştırmadan sonra geliştirilen bu koruyucu sıtma aşısı, hastalığın en çok görüldüğü ve en çok can aldığı Gana, Kenya ve Malavi de dahil 7 Afrika ülkesinde on binlerce çocuğa uygulandı.
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