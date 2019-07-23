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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
23.07.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Sıtma parazitleri Güneydoğu Asya'da hızla yayılıyor

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Sıtma parazitleri Güneydoğu Asya'da hızla yayılıyor

Sıtmaya yol açan ve eskiden etkili olan ilaçlara karşı bağışıklık kazanan parazitlerin, Güneydoğu Asya bölgesinde endişe verici hızda yayıldığı bildirildi.

Guardian gazetesinin haberine göre, sonuçları "Lancet Infectious Diseases" dergisinde yayınlanan iki ayrı araştırmada, Tayland, Vietnam ve Kamboçya gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde sıtmaya yol açan parazitlerin, iki temel sıtma ilacına karşı bağışıklık kazandığı tespit edildi.

Araştırmacılar, hastalığa yol açan parazitlerin yaklaşık yüzde 80'inin, yaygın ilaçlara direnç kazandığını belirledi.

Öte yandan "plasmodium falciparum" türündeki parazitlerin, vakaların yarısında tedavinin başarısızlığına neden olmasının yanında, farklı ilaçların karışımından oluşturulan güçlü deneysel ilaçlara da direnç gösterdiği, araştırmanın bulguları arasında yer aldı.

Çalışmanın yürütücülerinden Prof. Olivo Miotto, sonuçların endişe verici olduğunu belirterek, ilaca dayanıklı parazitlerin, sıtma vakalarının yaygınlığını 2015 sonrasında daha da artırdığını söyledi. Miotto, "İlaca direnç göstermede çok etkili bu parazit çeşidi, yeni bölgeleri istila etme ve yeni genetik özellikler edinme konusunda üstün yeteneğe sahip." diye konuştu.

Çalışmaya katılan Roberto Amato da yeni sıtma parazitlerinin hızla yayıldığına dikkati çekerek, bölgedeki mevcut türlerin yerini aldığını kaydetti.

Parazit taşıyan sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinde ortaya çıkan, ateşli bir hastalık olan sıtma; titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı ve halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor.

Her yıl dünyada yaklaşık 435 bin kişinin ölümüne neden olan hastalıktan, en çok 5 yaşın altındaki çocuklar etkileniyor.

İlaçlara bağışıklık kazanan sıtma parazitlerinin, 1980'li yıllarda Afrika'da yayılması, milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştu.

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