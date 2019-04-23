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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
23.04.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Sıtma aşısı dünyada ilk kez Malavi’de uygulanmaya başlandı

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Sıtma aşısı dünyada ilk kez Malavi’de uygulanmaya başlandı

Dünyanın birçok yerinde her yıl yüz binlerce insanın ölümüne yol açan sıtma hastalığı için geliştirilen aşı ilk kez Afrika ülkesi Malavi’de uygulanmaya başlandı.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, hastalık için geliştirilen aşı için deneme programının ilk kez Malavi’de başlatıldığı ve ilerleyen haftalarda Gana ve Kenya’da da aşılara başlanacağı ifade edildi.

"RTS,S" adıyla bilinen ve 2 yaşına kadar olan çocuklara uygulanan aşının 30 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğuna işaret edilen açıklamada, klinik testlerde aşının her 10 sıtma vakasından ortalama 4’ünü engellediğinin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, "Son 15 yılda sıtmayı kontrol altına almak için cibinlik ve diğer bazı önlemlerle çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini gördük ancak bu ilerleme durmuş ve bazı bölgelerde tersine dönmüş vaziyette. Sıtmaya karşı kazanılan ilerlemenin eski seyrine dönmesi için yeni çözümlere ihtiyacımız var ve bu aşı amaca ulaşmamız için umut verici bir araç." değerlendirmesinde bulundu.

Her yıl dünyada yaklaşık 435 bin kişinin canını alan hastalıktan en fazla 5 yaş altındaki çocuklar etkileniyor.

En ölümcül hastalıklardan biri olan ve geçen her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtmanın en yaygın görüldüğü yerler Afrika'da. Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresi sonrasında ortaya çıkan ateşli bir hastalık olan sıtma, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor.

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