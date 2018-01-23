Sisi’ye rakip olan eski komutan hakkında soruşturma açıldı

Mısır Ordusu Anan’ı, adaylık duyurusuyla ilgili olarak sahtekarlık ve buna bağlı iddialarla suçlamıştı. Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı Sözcüsü, suçlamaları Facebook hesabında paylaştığı bir video aracılığıyla duyurdu. Videoda, Anan’ın aday olacağını silahlı kuvvetlerin onayı olmadan açıkladığı ve ordudaki görevini sonlandırmak için gerekli prosedürleri yerine getirmediği belirtildi. Anan’ın cumartesi günü başkan adaylığını açıklamasının, silahlı kuvvetlere karşı tahrik oluşturduğu ve ordu ile büyük Mısır halkının arasını açmaya teşebbüs hareketi olduğu bildirildi. Anan adaylık duyurusu sırasında, ordu ile ilişiğinin kesildiğini açıklamıştı. Kampanya ekibi Anan’ın tutuklandığını belirtirken, konuyla ilgili olarak henüz resmi açıklama yapılmadı.