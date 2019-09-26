Sisi karşıtı gösterilerde 1100 tutuklama
MISIR’da geçen cuma günü başlayan Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi karşıtı gösterilerde 1100 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Bölgede görev yapan insan hakları örgütleri durumun ciddiyetine dikkat çeken ortak bir açıklama yaptı. İnsan Hakları Enformasyonu Arap Ağı, Mısır Ekonomik ve Sosyal Haklar Merkezi ile Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonu’nun yayınladığı ortak bildiride, cuma gününden bu yana ülke genelinde 1100 göstericinin tutuklandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında, 2018’de başkanlık için yarışan ülkenin eski genelkurmay başkanlarından Sami Anan’ın sözcüsü Hazem Hüsnü de yer alıyor. Ülkenin önde gelen yazarlarından Kahire Üniversitesi öğretim üyesi Hasan Nafa’nın da salı gününden beri kayıp olduğu bildirildi. Sisi liderliğindeki hükümet hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddiaları nedeniyle cuma günü başkent Kahire’de yüzlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Sisi karşıtı protestolar Kızıl Deniz kıyısındaki Süveyş kentinde de devam etmişti. Hükümet yetkilileri, izinsiz olduğu gerekçesiyle gösterilere müdahale etmişti.
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