Sirte Hafter’e geçti: ‘Siviller ölmesin diye çekildik’

LİBYA’nın yasal temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el Gadab Operasyonu ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kontrollerindeki Sirte kentine pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren çok uluslu bir şekilde saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, UMH güçlerinin kenti savunma imkanı bulunduğu ancak karargâhla iletişim halinde ve kentteki 120 bin sivilin can güvenliği göz önünde bulundurularak emir-komuta zinciri çerçevesinde geri çekildiği kaydedildi. UMH birliklerinin kent dışında hazır durumda beklediği de aktarıldı.

BİR GRUP TARAF DEĞİŞTİRDİ

UMH açıklamasında Sirte’deki Medhali Selefi görüşlü bir silahlı grubun taraf değiştirmesiyle birlikte ağır silahlarla sokak çatışmaları riskinin artmasının geri çekilme kararında etkili olduğu ifade edildi. Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin de doğum yeri olan Sirte’de, eski rejim yanlılarının kente giren Hafter milisleriyle kutlama yaptığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Hafter yanlısı basında, Trablus çevresindeki cephelerde Hafter milislerine takviye kuvvetler gönderildiğine ilişkin haberler paylaşıldı.

MİSRATA TEHLİKESİ

Öte yandan, Sirte’ye giren Hafter milislerinin, kentteki bazı sivillere yönelik, baskı, taciz ve şiddet uyguladığına ilişkin sosyal medyada birçok paylaşım yer aldı. UMH saflarındaki Misratalı savaşçıların, Hafter’in evlerine yaklaşık 200 kilometre mesafeye kadar ulaşmış olmasından huzursuz olacağı ifade ediliyor. Ülkenin doğusundaki Sirte’den Hafter milislerinin Misrata kentine ilerlemesi halinde, UMH saflarındaki Misratalıların başkent çevresindeki cephelerden çekilerek kendi evlerini korumak isteyeceği değerlendiriliyor. Misrata kentinin savaşçı grupları, UMH saflarındaki en güçlü ve en büyük silahlı yapı durumunda.

RUSYA’DAN HAFTER SAFLARINA PARALI ASKER

RUSYA’nın, darbeci General Halife Hafter saflarında savaştırmak üzere Suriye’den Libya’ya paralı asker sevk ettiği öne sürüldü. Londra merkezli Arab el-Cedid gazetesinin haberine göre, son üç gün içinde Suriye’den getirilen Rus paralı askerleri taşıyan Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait iki uçak, Bingazi Havalimanı’na indi. BAE ve Mısır’ın koordinasyonuyla gönderilen paralı askerler, Moran ve Schit isimli iki güvenlik şirketinin çatısı altında faaliyet gösteriyor. Buna göre, Rus güçleri için çalışan bazı Suriye vatandaşları da Libya’ya gönderildi. Rusya’nın bu hamleyle, ‘Libya’da, uluslararası meşruiyete sahip UMH’ye destek veren Türkiye’ye karşı elini güçlendirmeyi amaçladığı’ iddia edildi.