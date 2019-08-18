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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
18.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Siri’ye neden teşekkür etmelisiniz

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Siri’ye neden teşekkür etmelisiniz

ABD’li bilim insanlarının yaptığı bir araştırma dijital asistanlara teşekkür etmemenin çocukları ilerleyen yaşlarda kaba bireyler haline getirebileceğini ileri sürdü.

ABD’nin Utah eyaletinde yer alan Brigham Young Üniversitesi, Siri, Aexa ve Google Assistant gibi dijital asistanları emir kipiyle kullanmanın çocuklar ve yetişkinler üzerindeki etkilerini araştırdı. Meksika’nın Cancún şehrinde düzenlenen Bilgi Sistemleri Konferansı’nda sunulan araştırmada, dijital asistanları yönetirken kaba bir tavır takınmanın ve teşekkür etmemenin yetişkinlerin sosyal yaşantılarına olumsuz etkide bulunmadığı ancak çocuklarda ters etki yarattığı ortaya çıktı. Buna göre dijital asistanına kaba bir dille hitap eden yetişkinler geri kalan hayatlarında ‘daha az kibar’ hale dönüşmezken, çocuklar bu kaba tavrı hayatlarının ‘normali’ haline getirebilir.

‘LÜTFEN’ DENİLMELİ

ABD’de 274 yetişkinle yürütülen araştırma, dijital asistanları kullanmanın ‘henüz’ yetişkinleri kabalaştırmadığını ancak buyurgan bir dille Siri ve Alexa’ya istek yağmuruna tutan çocukların bir gün büyüyeceği ve ‘teşekkür etmeyen insanlar’ olarak yetişecekleri konusunda uyarıyor. Uzmanlar, bu durumu çocukların dijital asistanlara kimlik yüklemeye yetişkinlerden daha meyilli olmasıyla açıklıyor. Yetişkinler ise sadece talimat verdikleri ‘robotların’ halihazırda duyguları algılayamadığının bilincinde. Google ve diğer dijital asistan üreticileri durumun farkına varmış olacak ki, yeni robotların birçoğunda iletişime geçtikleri çocuklara teşekkür etme ve güzel sözler söyleme özellikleri bulunuyor. Uzmanlar, dijital asistanlara talimat verirken ‘lütfen’ kelimesinin kullanılması ve teşekkür edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

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