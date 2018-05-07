Sırf bir siyahla flört etti diye vurularak öldürüldü
ABD’de 2009 yılında bir park yerinde siyahi bir erkekle flört ettiği gerekçesiyle beyaz bir kadını vurduğu iddia edilen ırkçı Travis Ricci’nin yargılanmasına sonunda başlanacak. Mahkemenin jüri seçme aşamasına geldiği ve 6 Haziran’da duruşmaların başlayacağı bildirildi.
ABD’de pek ses getirmeyen olay Arizona’nın Phoenix kentinde yaşanmıştı. İddialara göre gerilim Ricci’nin çifte hakaret yağdırmasıyla başlamış, kavganın büyümesi üzerine saldırgan siyahi adamı vurmak isterken yanındaki kız arkadaşı Kelly Jaeger’i vurarak öldürmüştü. Ricci suçlu bulunursa idam cezasıyla karşı karşıya kalacak.
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