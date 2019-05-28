Sıradan bir tünel oldu
SpaceX ve Boring Company’nin kurucusu Elon Musk, aralık ayında ABD’nin Los Angeles şehrinde açtığı Loop isimli tünelin test videosunu sosyal medyadan yayınladı.
Görüntülerde asfalt ile kaplanan 3.2 kilometrelik tünelde ilerleyen Tesla, otopilotta saatte 127 mil (205 km) hıza ulaşıyor. Tünel henüz tasarım aşamasındayken önce otomobillerin kullanacağı kızak sisteminden sonra da yan tekerlek sisteminden vazgeçen Musk, tünelin son hali için “Basit ve sadece iş görüyor” yorumu yaptı. Test videosunu izleyen sosyal medya kullanıcıları tünel için ‘sıradan bir tünel’ yorumu yaptı.
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