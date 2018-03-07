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    ‘Sir’ Mo Farah’tan Alman polisine suçlama

    AA
    07.03.2018 - 10:20 | Son Güncelleme:

    Olimpiyat madalyalı İngiliz atlet Mo Farah, Münih Havalimanı’nda Alman polisinin ırkçı tacizine uğradığını iddia etti. Farah, olay anına ilişkin bir görüntüyü de sosyal medya hesabından yayımladı.

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    • ‘Sir’ Mo Farah’tan Alman polisine suçlama
    • ‘Sir’ Mo Farah’tan Alman polisine suçlama
    • ‘Sir’ Mo Farah’tan Alman polisine suçlama
    • ‘Sir’ Mo Farah’tan Alman polisine suçlama

    MO Farah, 683 bin takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Münih Havalimanı’nda bir polis tarafından taciz edildiğini ileri sürdü. Videoda, bir polisin Farah’ı iterek ve çekerek yönlendirdiği görüldü.

    Videoda, Alman polisinin ırkçı muamele gördüğünü savunan Farah, “2018’de, bugün ve bu çağda ırkçı taciz görmek üzücü” dedi.
    ‘Sir’ unvanı da taşıyan Somali kökenli İngiliz sporcu, basın sözcüsü aracılığıyla yayımladığı açıklamayla da taciz iddiasını yineledi. Açıklamada, “Olay bu öğleden sonra, Farah Etiyopya’daki antrenman kampına seyahat ederken bir Alman havalimanında gerçekleşti. Farah, olayın arkasında ırkçı motivasyon olduğunu ve havalimanı güvenliği tarafından adil olmayan bir muameleye tabi tutulduğunu hissetti” denildi.
    İngiltere adına dört olimpiyat madalyası bulunan koşucunun, gelecek ay yapılacak Londra maratonuna hazırlıklarını sürdürmek için Etiyopya’daki kampına döndüğü belirtildi.

    Etiketler: avrupadan haberler , Münih Havaalanı , ırkçı , Mo Farah
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