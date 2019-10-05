Şıp diye Depp’ine düşmüş
ABD’li ünlü aktör Johnny Depp (56) ve Fransız müzisyen Vanessa Paradis’in (46) şu anda 20 yaşındaki oyuncu kızları Lily-Rose Depp, 63. Londra Film Festivali’nde arz-ı endam etti.
Lily-Rose Depp, festival kapsamında düzenlenen ‘The King’ filminin gösterimine katıldı. Filmde ‘Catherine’ karakterine can veren Depp, siyah ve beyazın asaletiyle birleştirdiği cesur dekoltesiyle büyük beğeni topladı.
Lily-Rose Depp’in cesur dekoltesiyle katıldığı The King’in gösteriminde, filmde rol alan, yeni dönemin genç yıldızlarından Timothee Chamalet de genç kızların yüreklerini hoplattı.
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