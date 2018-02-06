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    Sinsice gelen ölümü, baş ağrısı sanmışlar

    Temel IŞIK - Salih ŞAHİN / ESSLINGEN
    06.02.2018 - 12:33 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Esslingen kentinde evlerindeki doğalgaz kaçağı sonucu hayatını kaybeden dört kişilik Öztürk ailesinin günlerdir zehirlendiği sanılıyor. Yapılan ilk incelemeye göre aile can telaşıyla kapıya koşmuş, ancak kapıyı açamamış.

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    • Sinsice gelen ölümü, baş ağrısı sanmışlar
    • Sinsice gelen ölümü, baş ağrısı sanmışlar
    • Sinsice gelen ölümü, baş ağrısı sanmışlar
    • Sinsice gelen ölümü, baş ağrısı sanmışlar

    ALMANYA’nın Esslingen kentinde pazartesi günü öğlen saatlerinde evlerinde ölü bulunan Trabzonlu Öztürk ailesinin günlerdir devam eden gaz kaçağı sonucu zehirlendikleri üzerinde duruluyor. Evde yapılan araştırmada gaz hortumunun, kalorifer peteğinden çıktığı görüldü. Böylece kokusu olmayan karbon monoksit gazının günlerdir sızdığı ve ailenin günlerdir zehri soluduğu sanılıyor. 

    Uzmanlara göre karbon monoksit gazı kokmuyor, baş ağrısı yapıyor, ardından ölüm uykusu geliyor. Öztürk ailesinin günlerdir baş ağrısından şikayetçi olduğu ve gribe yakalandıklarını sanarak ilaç aldıkları belirtildi. Evde çok sayıda grip ilaçları bulundu.

    BABA OĞLUYLA HOLDE
    Facianın ardından eve giren itfaiye ekipleri, baba Turgay Öztürk’ü 4 yaşındaki oğulları Mert ile holde, anne Filiz ile 3 yaşındaki kızı Minel’i merdivenden kapının önüne düşmüş halde buldu. Büyük bir ihtimalle boğulan anne babanın çocukları alarak, kapıya kaçmaya çalıştığı, ancak yetişemeyerek, düştüğü sanılıyor.

    BABA ‘DİNLENİYORLAR’ SANMIŞ
    Turgay Öztürk’ün babası İbrahim Öztürk, “Hafta sonu hep bize gelirlerdi. Cumartesi akşamı geç saatlere kadar torunlarımızı sevdik. Pazar günü telefon ettik ama ulaşamadık. ‘Yorgunlardır, dinleniyorlardır’ diye düşündük. Pazartesi sabahı da telefona cevap vermeyince, eşim eve bakmaya gitmiş. Acı haberi böyle öğrendik” dedi.
    Eve gelip zili çalan Turgay Öztürk’ün annesi kapı açılmayınca pencereden içeri bakmış, içerde yerde yattıklarını görünce, hemen komşulara ve polise haber vermişti. Eve gelen itfaiye ekipleri gaz alarmı üzerine solonum cihazlarıyla içeri girmiş, Filiz Öztürk, Turgay Öztürk ve çocukları Mert’le Minel’i yerde ölü bulmuştu.

    BUGÜN MERT’İN YAŞ GÜNÜYDÜ
    Dede İbrahim Öztürk, bugün torunu Mert’in yaş günü olduğunu söyledi. Öztürk, “Mert yaş günü için günleri sayıyordu. Babası hediyesini hazırlamıştı ve 6 Şubat günü hep birlikte hediyelerimiz verecektik. Kader bizi böyle yakaladı” dedi.

    TRABZON’DA DEFNEDİLECEKLER
    Acı olay çevredeki Türkleri yasa boğdu. Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı, olay yerine gelerek bilgi aldı ve Öztürk ailesi ile yakınlarına başsağlığı diledi.
    Olay üzerine evin yanında bir taziye çadırı kuruldu. Çok sayıda aile yakınları ve Trabzonlu hemşerileri Avrupa’nın dört bir tarafından taziye ziyaretlerine geldi. Feuerbach DİTİB cami Başkanı İsmail Çakır ve din görevlisi Yılmaz Üçüncü, Öztürk ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kuran okuyup dualar edildi.
    Cenazeler çarşamba günü Feuerbach DİTİB camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Perşembe günü Trabzon’a götürülüp, Düzköy’de toprağa verilecek.

    Etiketler: avrupadan haberler , Türk aile , gaz kurbanı
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