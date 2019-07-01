Sınırdan içeri tarihi adım

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir hamle ile Kuzey Kore sınırından adım atarak dün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü. İki lider “silahsızlandırılmış bölgede” (DMZ) el sıkışırken, Trump sınırın Kuzey Kore tarafına geçerek bu ülke topraklarına adım atan görevdeki ilk ABD başkanı oldu. Güney Kore’deki programının ardından iki ülkeyi ayıran sınıra giden Trump, kuzey tarafında yaklaşık 20 adım ilerledi. Trump, sınırı geçmenin kendisi için büyük bir şeref olduğunu ifade ederken, Kuzey Kore lideri, Trump’ı karşılarken, “Seni tekrar görmek güzel. Seninle burada buluşmayı beklemiyordum” dedi. Donald Trump’ın ise Kuzey Kore liderini Beyaz Saray’a davet ettiği belirtildi. Kim Jong-un da buna karşılık Trump’ı Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a davet etmekten onur duyacağını belirtti.

VERİMLİ GÖRÜŞME

Kim ile görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Trump, iki ülkenin müzakerelere devam etme kararı aldığını açıkladı. Kim Jong-un, Trump’ın iki ülke arasındaki bağları daha da geliştirmek için bu kısa ziyareti yaptığını belirterek, Trump’ın sınır çizgisini geçmesini, ‘hoş olmayan geçmişi sona erdirecek cesur ve kararlı bir eylem’ olarak nitelendirdi. G20 Zirvesi kapsamında Japonya’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce Twitter hesabından Kuzey Kore Lideri Kim’e “silahsızlandırılmış bölge”de görüşme teklifinde bulunmuştu. Kuzey Kore ise Trump’ın teklifine “çok ilginç bir öneri” yanıtını vermişti.

YAPTIRIMLAR KALACAK

Trump ile Kim arasındaki kısa sürmesi beklenen “el sıkışma” töreni, yaklaşık 50 dakikalık bir toplantıya döndü. Görüşmede Kuzey Kore’nin nükleer programının da masaya geldiği belirtildi. Trump ve Kim’in iki ülke arasındaki müzakerelere önümüzdeki haftalarda yeniden başlanması konusundaki kararına rağmen, Kuzey Kore’nin nükleer programından vazgeçmesine güçlü bir ihtimal olarak bakılmıyor. Başkan Trump, Kuzey Kore’nin, nükleer müzakerelerin haftalar içinde yeniden başlatılmasını kabul ettiğini dile getirerek, sürecin hızlı olmaktansa doğru yürütülebilmesini istediklerini vurguladı.

Trump, Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımlara dair soru üzerine, “Yaptırımlar kalacak ama müzakereler sürecinde bir noktada bazı şeyler olabilir” diye konuştu. Selefi Barack Obama döneminde ABD yönetiminin Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması için hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, 2.5 yıllık başkanlığı döneminde barışı sağladıklarını söyledi. Kuzey Kore’nin geçen mayıs ayında yaptığı füze denemeleriyle ilgili Trump, “Bunlar pratikte hemen her ülkenin test edeceği füzelerdi ve en önemlisi nükleer deneme yapılmadı” dedi.

İKİ ZİRVE YAPILMIŞTI

Trump ile Kim ilk kez 12 Haziran 2018’de Singapur’da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı. İki lider 27-28 Şubat 2019’da Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir kez daha bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, “Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık” değerlendirmesinde bulunmuştu.

TAMPON BÖLGE TÜM SINIRI KAPSIYOR

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim’in görüştüğü “silahsızlandırılmış bölge” (DMZ) dünyanın en sıkı korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. İki kilometre genişliğindeki tampon, Kuzey ve Güney Kore’nin tüm sınırını kapsıyor. Seul’e 60 kilometre, Pyongyang’a ise 210 kilometre mesafedeki bölgede 1953 yılında Kore Savaşı’na ateşkesi getiren anlaşmanın imzalandığı ‘barış evi’ de bulunuyor. Kuzey ve Güney Kore, üç yıl süren bir savaşın ardından 1953 yılındaki ateşkesi barış anlaşmasıyla sonuçlandırmadığı için şu an kâğıt üzerinde hâlâ savaş durumunda bulunuyor. Silahsızlandırılmış bölgede bulunan Ortak Güvenlik Bölgesi çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor. 2017 sayılarına göre, Güney’den 105 bin, Kuzey’den ise 30 bin turist bölgeyi ziyaret etti.