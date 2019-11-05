Sınırda sıcak gün… İkincisi başladı
Rusya ile ikinci kara devriyesi bugün gerçekleştiriliyor.
Tel Abyad ile Ayn El Arap arasında sınır hattında 10 km derinlikte gerçekleştirilen kara devriyesinin 3-4 saat sürmesi bekleniyor.
Türk ve Rus askerleri, teröristlerin çekilip çekilmediğini kontrol edecek.
MSB FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ikinci ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde başladı." ifadelerini kullandı.
Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ikinci ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde başladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/otKvZogNg2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2019
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