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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
İHA
14.11.2018 - 21:02, Son Güncelleme:

Sınırda kriz: Sayı hızla artıyor

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Sınırda kriz: Sayı hızla artıyor

Orta Amerika’daki ülkelerden ABD’ye giriş yapmak için yola çıkan göçmenlerin ilk kafilesi ABD sınırına ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm tehditlerine rağmen başta Honduras olmak üzere Orta Amerika’nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan göç kafilesinin ilk üyeleri Meksika-ABD sınırına ulaştı. Sınır Devriye Ajanları’nın gözleri önünde, yaklaşık 20 kişiden oluşan kafile Tijuana Plajı'nda ABD ile Meksika’yı bölen metal panellere tırmanmaya başladı.

SAYI ARTIYOR

Tijuana'ya ulaşan kişilerin ise sınırı geçtikten sonra ABD makamlarından iltica talebinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı Sekreteri James Mattis acil olarak bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

Sınırda kriz: Sayı hızla artıyor

ABD sınırına ulaşmak için yola çıkan diğer kafilelerin ise henüz Meksika’nın iç kesimlerinde yolculuklarına devam ettikleri belirtildi. Bunların arasında yaklaşık 200 kişilik bir grubun Meksika’nın başkenti Meksiko’da bir spor salonunda kaldığı aktarıldı. El Salvador'dan gelen yaklaşık 2 bin göçmenden oluşan diğer bir grubun ise Meksika’nın Veracruz eyaletindeki Sayula bölgesine yaklaştığı belirtildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (14.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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