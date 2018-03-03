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    Sınırda iki askerin tutuklanmasının ardından Yunan basını küplere bindi

    Hürriyet Haber
    03.03.2018 - 12:50 | Son Güncelleme:

    2 Yunan askerinin Türkiye sınırında yakalanıp tutuklanması Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

    Meriç bölgesinde, sınıra yakın noktada Türk devriyeleri tarafından yakalanan iki Yunan asker çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki askerin, ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.

    Kıdemli çavuş Dimitris Kuklacis ve teğmen Angelos Mitretodis’in tutuklanması Yanan gazetelerine manşetlerinde yer aldı. 

    Elefteros Tipos gazetesi “Meriç’de Türk tuzağı” başlıklı haberinde “Ankara, sınırda tesadüf eseri medyana gelen bir gelişmeyi, diplomatik olaya dönüştürmeye teşebbüs ediyor” diye yazdı.

    Yakalanan Yunan askerlerinin cep telefonundan bu görüntüler çıktıYakalanan Yunan askerlerinin cep telefonundan bu görüntüler çıktı

    Sınırda iki askerin tutuklanmasının ardından Yunan basını küplere bindi

    Etnos gazetesi “Diplomatik gerilim... 2 Yunan askeri Türk hapishanesinde” başlığı ile yayınlanırken, Dimokratia gazetesi “Türklerden Meriç’de tuzak. Ankara, Yunanistan’a kaçan Türk 8 asker ile takas için pazarlık istiyor. Yunan askerlerine adi suçluymuş gibi kelepçe taktılar” ifadesini kullandı.

    Kathimerini gazetesi “Askerler için gerilim” manşeti ile yayınlandı.

    Etiketler: Yunanistan , Türkiye , ASKER
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