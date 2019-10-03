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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Dünya
03.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Sınıra timsah dolu hendekler’

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‘Sınıra timsah dolu hendekler’

New York Times’ın iki muhabiri kaleme aldıkları kitapta, ABD Başkanı Trump hakkında şok iddialarda bulundu. Buna göre Trump, mülteci kriziyle ilgili toplantılarda Meksika sınırında inşası süren duvarın yanı sıra timsahlarla dolu hendek açılması ve sınırı geçen göçmenlerin bacaklarına ateş edilmesini de gündeme getirmiş. Trump iddialara ‘sahte haber’ diye tepki gösterdi.

AMERİKAN New York Times (NYT) gazetesinin Washington muhabirleri Michael D. Shear ve Julie Hirschfeld Davis, birlikte kaleme aldıkları ‘Sınır Savaşları: Trump’ın Göçmenliğe Saldırısının Perde Arkası’ adlı kitapta Başkan Donald Trump’ın Güney Amerika’dan gelen yasadışı göçmen dalgasını durdurmaya yönelik şok önerilerde bulunduğunu öne sürüyor.

‘BACAKLARINDAN VURSUNLAR’

Meksika sınırında Pentagon’un askeri fonundan verilen 3.6 milyar dolar (20.6 milyar TL) ile duvarın inşası sürerken; Shear ve Davis bazı iddialarına, kitap satışa çıkmadan önce yine dün NYT’da yayınladıkları makalede yer verdi. Muhabirler, kitap için ondan fazla Beyaz Saray yetkilisiyle görüştüklerini belirtirken Beyaz Saray’dan henüz bu konuda bir açıklama yok.

Buna göre mart ayında kaçak göçmenlerin Meksika sınırından girişlerini yavaşlatmaya yönelik görüş alışverişinde bulunmak üzere Oval Ofis’te toplantılar düzenlendi. Bu görüşmelerde Trump’ın sınırı geçmeye çalışan göçmenleri ‘yavaşlatmak için’ bacaklarından vurulmasını bile önerdiği iddia edildi. Danışmanların ‘yasadışı’ diyerek öneriyi reddettiği belirtildi.

SINIR DUVARINA ELEKTRİK AKIMI

Haftaya satışa çıkması beklenen kitapta Trump’ın göçmenleri caydırmaya yönelik diğer önerileri de yer alıyor. Trump’ın özel görüşmelerinde sık sık sınır duvarını içi yılan ve timsah dolu hendekle güçlendirmek gerektiğini söylediği, danışmanlarından maliyet hesabı istediği öne sürülüyor. Trump’ın duvara elektrik akımı verilmesi ve demir parmaklıklara insan bedenini delecek sivri uçlar da istediği diğer iddialar arasında. Marttaki bir toplantıda Trump’ın üst düzey yetkililere “Beni aptal gibi gösteriyorsunuz. Bu benim meselem” diye çıkıştığı da öne sürüldü. İddiaları Twitter üzerinden yalanlayan Trump, “Sınır güvenliği konusunda katı olabilirim fakat o kadar da değil. Basın çıldırdı. Sahte haberler!” diye yazdı.

‘Sınıra timsah dolu hendekler’

‘AZİL SÜRECİ DEĞİL DARBE’

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında başlatılan azil soruşturmasına ilişkin Twitter’dan paylaştığı bir dizi açıklamada, söz konusu sürecin bir azil değil ‘darbe’ olduğunu öne sürdü. Trump, “Bu konu hakkında her gün daha fazla şey öğrendikçe, şu anda olanların bir azil değil bir DARBE olduğu sonucuna varıyorum. Bu darbe; halkın gücünü, oylarını, özgürlüklerini, anayasal haklarını, dinlerini, askerlerini, sınırdaki duvarlarını ve ABD vatandaşı olarak tanrı vergisi vatandaşlık haklarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı. Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde, 2020 seçimlerinde Demokrat Parti’den rakibi olması muhtemel Joe Biden’ın oğlu Hunter’ın bu ülkedeki faaliyetlerini soruşturması istediğinin ortaya çıkması üzerine hakkında azil süreci başlatılmıştı.

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