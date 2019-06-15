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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
15.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sınıra komandı sevkıyatı

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Sınıra komandı sevkıyatı

Suriye’nin İdlib vilayetinin güneyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 10 numaralı gözlem noktasının rejim güçlerinin hedefi olmasının ardından sınıra askeri sevkıyat yapıldı.

SURİYE’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyinde Zaviye Dağı yakınlarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 10 numaralı gözlem noktasının rejim güçlerince havan mermisiyle vurulmasının ardından Suriye sınır hattına asker sevkıyatı yapıldığı öğrenildi. Türkiye’nin değişik bölgelerinden Hatay’a gelen komandolar ve askeri araçlar, Suriye sınır hattındaki karakollara takviye ve görev değişim amaçlı konuşlandı.

ÜÇ ASKER HAFİF YARALI

Yerel muhalif kaynaklar, rejim güçlerinin 35 havan mermisiyle saldırdığı Zaviye’deki gözlem noktasına TSK’ya ait bir konvoyun ulaştığı bilgisini paylaştı. Saldırıda hafif yaralanan üç askerin de uçar birlikler tarafından Türkiye’ye götürüldüğü öğrenildi. Suriye’de iç savaşla ilgili anlık bilgileri yayınlayan internet sitelerinde de rejim güçlerinin vurduğu belirtilen TSK gözlem noktasının içinden bir fotoğraf yayınlandı. Fotoğrafta hasar görmüş bir iş makinesiyle, havan mermisinin isabet ettiği, kum torbalarından siperle çevrilmiş üzerine çadır bezi gerilmiş bir bölüm görülüyor.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Türkiye ve başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların tüm uyarılarına rağmen rejimin İdlib’in güneyindeki saldırıları sürüyor. Rusya destekli rejim güçleri Kefer Zita, Arinbeh ve Hariş Abdi köylerine yoğun topçu ve roket saldırısı düzenledi. Rusya savaş uçaklarının da güneyde Maarat el Numan’dan Latamina bölgesi ve Gab düzlüklerinin doğu kesimlerine kadar geniş bir bölgeyi bombaladığı belirtildi. Yerel kaynaklar, Arinbeh köyünde Ebu Bekir El Sıddık Camii’nin de hedef alındığını ve caminin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Muhaliflerin Hama’nın kuzey kırsalında Hımamiyat ve Cebin beldeleri ekseninden karşı saldırılarının yoğunlaşması sonucu Rusya’nın rejim güçlerine hava desteği verdiği ve muhaliflerin Latamina ile Kefer Zeyte’nin kırsal alanlarına geri çekilmek zorunda kaldıkları ifade edildi.

 

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