Sınıra komandı sevkıyatı
Suriye’nin İdlib vilayetinin güneyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 10 numaralı gözlem noktasının rejim güçlerinin hedefi olmasının ardından sınıra askeri sevkıyat yapıldı.
SURİYE’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyinde Zaviye Dağı yakınlarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 10 numaralı gözlem noktasının rejim güçlerince havan mermisiyle vurulmasının ardından Suriye sınır hattına asker sevkıyatı yapıldığı öğrenildi. Türkiye’nin değişik bölgelerinden Hatay’a gelen komandolar ve askeri araçlar, Suriye sınır hattındaki karakollara takviye ve görev değişim amaçlı konuşlandı.
ÜÇ ASKER HAFİF YARALI
Yerel muhalif kaynaklar, rejim güçlerinin 35 havan mermisiyle saldırdığı Zaviye’deki gözlem noktasına TSK’ya ait bir konvoyun ulaştığı bilgisini paylaştı. Saldırıda hafif yaralanan üç askerin de uçar birlikler tarafından Türkiye’ye götürüldüğü öğrenildi. Suriye’de iç savaşla ilgili anlık bilgileri yayınlayan internet sitelerinde de rejim güçlerinin vurduğu belirtilen TSK gözlem noktasının içinden bir fotoğraf yayınlandı. Fotoğrafta hasar görmüş bir iş makinesiyle, havan mermisinin isabet ettiği, kum torbalarından siperle çevrilmiş üzerine çadır bezi gerilmiş bir bölüm görülüyor.
SALDIRILAR SÜRÜYOR
Türkiye ve başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların tüm uyarılarına rağmen rejimin İdlib’in güneyindeki saldırıları sürüyor. Rusya destekli rejim güçleri Kefer Zita, Arinbeh ve Hariş Abdi köylerine yoğun topçu ve roket saldırısı düzenledi. Rusya savaş uçaklarının da güneyde Maarat el Numan’dan Latamina bölgesi ve Gab düzlüklerinin doğu kesimlerine kadar geniş bir bölgeyi bombaladığı belirtildi. Yerel kaynaklar, Arinbeh köyünde Ebu Bekir El Sıddık Camii’nin de hedef alındığını ve caminin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Muhaliflerin Hama’nın kuzey kırsalında Hımamiyat ve Cebin beldeleri ekseninden karşı saldırılarının yoğunlaşması sonucu Rusya’nın rejim güçlerine hava desteği verdiği ve muhaliflerin Latamina ile Kefer Zeyte’nin kırsal alanlarına geri çekilmek zorunda kaldıkları ifade edildi.
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