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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.06.2019 - 21:21, Son Güncelleme:

Orada da 'sınır'a el attı

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Orada da 'sınır'a el attı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından İrlanda'nın sınır durumunun "iyi olacağını" bildirdi.

Trump, Kraliçe 2. Elizabeth'in davetlisi olarak İngiltere'ye yaptığı devlet ziyaretinin ardından, İrlanda'ya geçti. Shannon Havaalanı'nda İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile bir araya gelen Trump, burada gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Meksika sınırına duvar inşa etme girişimine atıfta bulunan Trump, ABD'deki gibi İrlanda'da da "sınırdurumu " meselesi olduğunu söyledi. Bu durumun Brexit sonrası "iyi olacağını" kaydeden Trump, "Sınırın bir sorun olacağını sanmıyorum." dedi. 

Varadkar'ın Brexit sonrası İrlanda ile Birleşik Krallığın parçası olan Kuzey İrlanda arasında yeniden sınır oluşturulmasını istemediklerini söylemesi üzerine Trump, "Biz de." ifadesini kullandı.

"TEHLİKELİ VE PERVASIZ"

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins’in ABD’nin iklim değişikliği konusundaki tutumunun "tehlikeli ve pervasız" olduğu yönündeki eleştirisine de yanıt veren Trump, ülkesinin çevre açısından "bozulmamış" olduğunu söyledi.

Görüşme sonrası ABD Başkanı Trump, 2014 yılında aldığı ve golf sahası da olan oteline geçti.

Trump, başkan olarak ilk kez ziyaret ettiği İrlanda'da, İngiltere'de olduğu gibi protesto edilecek. Protestocular, ABD Başkanı'nın ülkede kalacağı 2 gün boyunca Shannon Havaalanı dışında "barış kampı" kuracak ve yarın da başkent Dublin'de büyük bir gösteri düzenleyecek.

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