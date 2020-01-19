Sınıra 20 bin insan yığıldı

Rusya’nın hava desteğini alan rejim güçlerinin İdlib vilayet sınırları içinde kalan Halep’in batı ve güney kırsallarına yönelik saldırısı dün de devam etti. Saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına doğru göç edenlerin sayısının 20 bini bulduğu belirtiliyor.

Önceki gün kara harekâtı başlatan rejim birlikleri, muhalif güçlerin karşı koyması üzerine akşam saatlerinde saldırıları azaltmıştı. Ancak yerel kaynaklar, söz konusu bölgede dün öğleden önce yine füze ve top atışlarının arttığını bildirdi.

PAZARYERİ VURULDU

Halep’in batı kırsalındaki Han el Asal ve Raşidin bölgelerine yoğun şekilde topçu atışı yapıldığı, güneyde ise Maarat el Numan’ın doğusundaki El Kanem’de pazaryerinin vurulduğuna dair haberler geliyor. Rus savaş uçaklarının Halep ilinin “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içerisindeki batı kırsalındaki yerleşimlere düzenlediği bombardımanda ise 4 sivil hayatını kaybetti.

Saldırılar nedeniyle 2019 başından beri Türkiye sınır hattına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivil göç ederken son göçle ilgili farklı rakamlar veriliyor. Anadolu Ajansı, son saldırılar sonrası göç edenlerin sayısını 13 bin olarak duyururken, yerel kaynaklar bu sayının daha fazla olduğunu, evlerini terk ederek Türkiye’ye doğru yola çıkanların sayısının 20 bini bulduğunu aktardı.