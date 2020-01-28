Singapur'da koronavirüs vakası 7'ye yükseldi

Yerel basında çıkan haberlere göre, Singapur Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 3 kişinin daha yeni tip koronavirüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık, Singapur'da vaka sayısının 7'ye çıktığını, son 2 vakanın 19 ve 23 Ocak'ta Vuhan'dan Singapur'a gelen Çin vatandaşları olduğunu duyurdu.

Singapur'un ayrıca son 14 gün içinde Çin'in Hubey eyaletini ziyaret eden kişilerin, yarından itibaren ülkeye girişine ya da Singapur'dan transit geçiş yapmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

Son 14 günde Hubey'e giden Singapurluların veya Singapur'da uzun süre oturum izni olanların da ülkeye dönüşte karantina altına alınacakları kaydedildi.

Hubey'deki salgının kötüleşmesi durumunda önlemlerin Çin'in diğer bölgelerini kapsayacak şekilde güncellenebileceği ifade edildi.

Sri Lanka Çinli turistlere girişte vize uygulamasını askıya alıyor

Sri Lanka'nın da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde Çinli turistlere ülkeye giriş sırasında vize verilmesi uygulamasını askıya aldığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Pavithra Wanniarachchi, Bandaranaike Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, Çinli turistlere girişte vize uygulamasının askıya alınması kararının derhal yürürlüğe sokulacağı açıklamasını yaptı.

Sri Lanka'da bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

Virüs Vuhan'da ortaya çıktı

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal'de de vakalar doğrulanmıştı.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.



