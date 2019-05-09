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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.05.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Singapur'da internette yalan haber yaymak artık suç

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Singapur'da internette yalan haber yaymak artık suç

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur, internette ve sosyal medyada uydurma ve yalan haber paylaşmayı ve yaymayı suç haline getiren yasayı kabul etti.

Singapur merkezli yayın yapan Channel News Asia televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Yasama Meclisi, dün yapılan oylamada, internette manipülasyon amaçlı yalan ve uydurma içerikler paylaşmayı ve yaymayı suç haline getiren ve hükümete bu tip içerikleri bloke etme yetkisi veren Çevrimiçi Yalanlar ve Manipülasyon Yasası'nı kabul etti.     

Meclisin aleyhteki 9 oya karşı 72 oyla kabul ettiği yasa, internette yalan içerikler yayan kişilere 10 yıla kadar hapis cezası getirilmesini öngörüyor.     

Muhalefet ve sivil toplum örgütleri, içeriğin doğru ya da yanlış olduğu kararını hükümete bıraktığı ve "kamu yararı" kavramını çok geniş yorumladığı gerekçesiyle yasayı eleştiriyor.     

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