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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP images
11.04.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Singapur'da 13 ton daha pangolin pulu ele geçirildi

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Singapur'da 13 ton daha pangolin pulu ele geçirildi

Singapur'da son üç günde düzenlenen ikinci operasyonda 13 ton daha pangolin pulu ele geçirildi.

Gümrük yetkilileri, Nijerya'dan gelen Singapur üzerinden Vietnam'a gitmesi planlanan konteynerde 474 poşet içerisinde 13 ton pangolin pulu ele geçirildiğini kaydetti.     

Üç gün önce düzenlenen operasyonda 14 ton pula el konulduğunu anımsatan yetkililer, 38 bin pangoline ait toplamda 27 ton pangolin pulunun ele geçirildiğini belirtti.     

Yetkililer, pulların toplam değerinin en az 80 milyon dolar civarı olduğunu söyledi.

Singapurda 13 ton daha pangolin pulu ele geçirildi

Karınca yiyen türüne ait pangolinler, Asya kıtası genelinde yasa dışı alınıp satılıyor. Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pangolinlerin pullarında keratin maddesi bulunuyor. Pangolinler, çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddiasıyla Vietnam ya da Çin'de yüksek fiyatlara satılıyor.     

Singapurda 13 ton daha pangolin pulu ele geçirildi

"Pullu karıncayiyen" olarak da bilinen pangolinler, Endonezya, Malezya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Sadece geceleri ortaya çıkan ve boyları bir metreyi bulan pangolinler, karınca ve böcek yiyerek besleniyor.     

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan pangolinler koruma altında bulunuyor.       

 

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