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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.01.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Sincar'daki PKK varlığı Türkmenler'i tehdit ediyor

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Sincar'daki PKK varlığı Türkmenler'i tehdit ediyor

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincar'da etki alanını genişletmeye başlayan PKK'nın Türkmenler için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

PKK'nın Sincar yakınındaki 20 Türkmen köyünü ele geçirmek istediğini aktaran Salihi, böyle bir durumda tamamı Türkmenlerden oluşan Telafer'in de güvenliğinin tehlikeye gireceğini ifade etti.

Telafer'deki son terör saldırılarının arkasında PKK'nın olduğunu söyleyen Salihi, "PKK, Telafer üzerinden coğrafyasını genişleterek Suriye sınırına kadar gitmeyi planlıyor." dedi.

"PKK SURİYE SINIRINA UZANIP YPG İLE BİRLEŞMEK İSTİYOR"

Salihi, terör örgütünün, Sincar ilçesinin arkasındaki Irak ile Suriye sınır boşluğunu doldurmaya çalıştığını belirtti.

ITC Başkanı, "Bölgedeki coğrafyasını genişletmek isteyen PKK, Telafer'i de ele geçirerek Suriye sınırına kadar uzanmak ve kendi uzantısı olan terör örgütü YPG ile birleşmek istiyor." diye konuştu.

"PKK EZİDİ GENÇLERİ KANDIRARAK SAFINA KATIYOR"

Sincar'daki Ezidilerin de PKK'dan muzdarip olduklarını söyleyen Salihi, "Terör örgütü DEAŞ'tan büyük zarar gören Ezidilerin başı şimdi de PKK ile dertte. PKK, Ezidi gençleri ve özellikle genç kadınları kandırarak safına katıyor." ifadelerini kullandı.

Türkmen lider, bölgenin istikrarı için kalkınmanın önemli olduğunu ve bunu ancak Türkiye'nin yapacağına inandıklarını dile getirdi.

Salihi, Ovaköy'de açılması planlanan yeni sınır kapısının faaliyete geçmesiyle bölgenin kalkınmaya başlayacağını kaydetti.

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