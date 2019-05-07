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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
07.05.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Sinabung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı

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Sinabung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı, yeniden kül püskürtmeye başladı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, yanardağdan püsküren kül ve dumanın 2 bin metre yüksekliğe ulaştığını belirtti.

Daha önce pek çok kez meydana gelen patlamalar nedeniyle halk arasında panik havası oluşmadığını dile getiren Nugroho, devam eden kül yağmurundan bölge civarındaki bazı tarım ve yerleşim alanlarının olumsuz etkilendiğini aktardı.

Patlamalara karşı halkın tetikte olması uyarısını yapan bölge yetkilileri de yanardağ etrafında belli alanlarda aktivitelere izin verilmediğini bildirdi.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da görülen patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti. Yanardağ için 2015’te verilen en yüksek alarm seviyesi halen aktif durumda.

Takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan 130'a yakın aktif volkanın bulunduğu bölgenin merkezinde yer alıyor.

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