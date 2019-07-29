Simdi de yağış!
Geçtiğimiz iki hafta boyunca İskandinavya’dan güney Avrupa’ya kadar birçok ülkeyi kavuran sıcaklar bazı bölgelerde halen sürse de İtalya ve Almanya başta bazı ülkeleri sıcaklar sonrası bu kez de aşırı yağış ve fırtınalar vurdu.
Avrupa başta dünyanın birçok bölgesini geçtiğimiz iki haftada kavuran sıcakların ardından, bu kez aşırı yağış ve fırtınalar başladı. İtalya’da rekor kıran sıcaklar sonrası cumartesi günü başlayıp gece boyunca süren aşırı yağış ve fırtınada üç kişinin öldüğü açıklandı. Hindistan, Bangladeş, Nepal ve Myanmar’da da sellerde en az 600 kişi can verdi, 500 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
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