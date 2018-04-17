Şimdi bittiniz ey plastikler
Japonya’da bir çöplükte çözünmeleri yüzyıllar süren ‘doğanın belası’ plastikleri bitirebilecek bir enzim keşfedildi. Bu enzimle plastikler sadece birkaç günde yok oluyor.
Japonya’da bir çöplükte keşfedilen ve ‘PETase’ adı verilen enzimi, bildiğimiz plastik şişeleri (PET) ‘yiyen’ bir bakteri salgılıyor.
‘Ideonella sakaiensis’ adlı bakteri, bu enzimi salgılayıp plastik tüketerek ürettiği enerjiyle hayatta kalıyor.
Plastik şişelerde kullanılan PET’lerin doğada çözünmesi yüzlerce yıl sürebiliyor. Fakat ‘PETase’ enzimiyle plastiklerin birkaç gün içinde çözünmesi mümkün görünüyor. Bu durumun, plastiklerin geri dönüşümü açısından bir devrim yaratacağı ve plastiklerin daha etkin bir şekilde yeniden kullanımını sağlayacağı ifade ediliyor.
ABD’nin Portsmouth Üniversitesi’nden Prof. John McGeehan, mevcut geri dönüşüm tesislerinde plastik grubundan polyesterlerin her geri dönüşümde kalitelerinin düştüğünü, bir süre sonra kullanılamaz hale geldiğini fakat ‘PETase’nin plastiği temel yapı taşlarına ayrıştırarak daha iyi bir geri dönüşüm sağlayacağını söyledi.
Enzimin endüstriyel seviyede üretilmesi içinse en az birkaç yıla ihtiyaç var. Bunun için PET’i daha hızlı çözebilen bir hale getirilmesi gerekiyor.
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