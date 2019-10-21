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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
21.10.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Şili'deki zam karşıtı protestolarda 8 kişi hayatını kaybetti

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Şili'deki zam karşıtı protestolarda 8 kişi hayatını kaybetti

Şili'de şiddet olaylarına dönüşen ve önceki gün "acil durum" ile sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine neden olan zam karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

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  • Şilideki zam karşıtı protestolarda 8 kişi hayatını kaybetti
  • Şilideki zam karşıtı protestolarda 8 kişi hayatını kaybetti
  • Şilideki zam karşıtı protestolarda 8 kişi hayatını kaybetti
  • Şilideki zam karşıtı protestolarda 8 kişi hayatını kaybetti
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Şili basınında yer alan habere göre, ülkenin başkenti Santiago yakınlarında bulunan Renca bölgesinde yağmalanan bir giyim fabrikasında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde de başkent Santiago'nun San Bernardo bölgesinde yağmalanan bir süpermarkette çıkan yangın sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

"ACİL DURUM" İLAN EDİLEN BÖLGELER ARTIYOR

Metro ücretine yapılan zamma karşı başlayan ancak hükümetin geri adım atmasına rağmen durulmayan gösteriler nedeniyle ülkede "acil durum" ve sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerin sayısı artıyor.

Başkenti de içine alan 7 milyondan fazla kişinin yaşadığı Metropolitan Bölgesi, Valparaiso Bölgesi, Concepcion Eyaleti, Rencagua, Coquimbo ve La Serena şehirlerinin ardından Antofagasta'da da "acil durum" ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Gösteriler nedeniyle bazı bölgelerde pazartesi için okulların tatil edildiği, Santiago Havalimanı'nda gün içinde yüze yakın uçuşun iptal edildiği ve binlerce kişinin havalimanında kaldığı bildirildi.

ŞİLİ'DE ZAM KARŞITI PROTESTOLAR

Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya, belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı; hafta başında metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, gösterilerin şiddetlenerek devam etmesi üzerine ülkenin çeşitli bölgelerinde "acil durum" ilan etmiş ve bu bölgelerin güvenliğini orduya teslim etmişti.

Hükümetin metro ücretine yapılan zammın geri alınmayacağına dair ilk açıklamasının ardından yağmalama ve yangın çıkarma olaylarına dönüşen şiddetli protestoların önü alınamamıştı. Devlet Başkanı Pinera'nın, geri adım atarak zammın askıya alınması için gerekli yasa tasarısının Kongre'ye gönderildiğini açıklamasına rağmen gösteriler durulmamıştı.

Wallmart süpermarket zincirince, sosyal medyadan yapılan açıklamada, 60'dan fazla şubesinin yağmalamaya maruz kaldığı duyurulmuş ve sosyal medyadaki görüntülerde, birçok alışveriş merkezinin, marketlerin ve çeşitli iş yerlerinin yağmalandığı ve yakıldığı görülmüştü.

Ülkenin önde gelen basın organlarından El Mercurio gazetesinin, "acil durum" ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Valparaiso'daki binasına da saldırıldığı ve yangın çıktığı bildirilmişti.

Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'yi savaş alanına çeviren ve bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getiren gösterilerde ülke çapında yaklaşık 1000 kişi gözaltına alınmış, 78 metro istasyonuna yönelik saldırılar düzenlenmiş ve 3 vagonla 6 otobüs ateşe verilmişti.

Şiddetli gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili'de, Diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilan edilerek, güvenliğin orduya teslim edildiği belirtiliyor.

 

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