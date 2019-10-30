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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
30.10.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Şili'deki gösterilerde bugüne kadar 20 kişi hayatını kaybetti

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Şili'deki gösterilerde bugüne kadar 20 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Şili'de, başkent Santiago'daki metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlayan, 19 Ekim'de şiddetlenen ve birçok kentte yağma olaylarına yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olayları sürüyor.

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  • Şilideki gösterilerde bugüne kadar 20 kişi hayatını kaybetti
  • Şilideki gösterilerde bugüne kadar 20 kişi hayatını kaybetti
  • Şilideki gösterilerde bugüne kadar 20 kişi hayatını kaybetti
  • Şilideki gösterilerde bugüne kadar 20 kişi hayatını kaybetti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şili Adalet Bakanlığınca yayımlanan rapora göre, yağma ve kundaklama olayları da dahil gösterilerde şimdiye kadar 20 kişi öldü, 745'i güvenlik görevlisi bin 218 kişi yaralandı.

Olaylarda 2 bin 37'si ülke genelinde 19 Ekim'de ilan edilen ve 26 Ekim'de başkent Santiago dahil birçok bölgede kaldırılan sokağa çıkma yasağında olmak üzere toplam 9 bin 203 kişi gözaltına alındı.

Şiddet olaylarında 26 otobüs ateşe verildi, 49 metro istasyonu da tahrip edildi.

GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın, Maliye ve İçişleri Bakanlarının da aralarında bulunduğu 8 bakanı değiştirmesine rağmen gösteriler, özellikle başkent Santiago'da devam ediyor.

Pinera'nın istifasını isteyen ve kentin tarihi İtalya Meydanı'nda toplanan protestocu kalabalık ve güvenlik güçleri arasında yer yer arbede ve çatışmalar yaşanıyor.

Önceki günkü gösterilerde, İtalya Meydan'ından Başkanlık Sarayı La Moneda'ya yürümek isteyen protestocular, polis engeliyle karşılaşmış, yaşanan çatışmada bölgedeki bir alışveriş merkezi ateşe verilmişti.

25 Ekim Cuma günü 1 milyon 200 bin kişilik dev gösteriye ev sahipliği yapan kentte, Pinera'nın istifa etmesi için hafta sonu yine büyük gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.

Şili'de günlerdir devam eden ve hükümetin geri adımlarına rağmen durmayan gösteriler nedeniyle, diktatör Augusto Pinochet'in 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.

Şili'de protestocular marketi yağmaladı
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