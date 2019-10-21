Şili’de şiddet: 3 ölü
Şili’de metro ulaşımına yapılan zamma yönelik protestolarda 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
GÜNEY Amerika ülkesi Şili’de şiddet olaylarına dönüşen ve önceki gün acil durum ilan edilmesine neden olan zam karşıtı protestolarda geçen cumartesi gecesi yağmalanan bir süpermarkette çıkan yangında üç kişi hayatını kaybetti. Başkent Santiago Belediye Başkanı Karla Rubilar, olayın ayrıntısına ve ölenlerin kimliğine ilişkin henüz net bilgi olmadığını söyledi. Acil durum ilan edilen yerlere Santiago’nun yanı sıra Valparaiso ve Concepcion şehirleri de eklendi.
ORDU DEVRİYE GEZİYOR
Şiddetli gösterilere sahne olan Şili’de, Diktatör Augusto Pinochet’in 1990’da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez acil durum ilan edilirken, güvenlik de orduya teslim edildi. Göstericiler 136 metro istasyonunu kullanılamaz hale getirdi. Wallmart süpermarket zinciri, Şili’deki 60 şubesinin yağmalandığını duyurmuştu. Yetkililer, 308 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde, protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 5’i ağır 167 kişinin yaralandığını açıkladı. Başkent Santiago’nun en önemli ulaşım aracı metroya yaklaşık yüzde 4 zam yapılmasına karşı gösteriler başlamış, bunun üzerine karar askıya alınmıştı.
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