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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
21.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şili’de şiddet: 3 ölü

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Şili’de şiddet: 3 ölü

Şili’de metro ulaşımına yapılan zamma yönelik protestolarda 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

GÜNEY Amerika ülkesi Şili’de şiddet olaylarına dönüşen ve önceki gün acil durum ilan edilmesine neden olan zam karşıtı protestolarda geçen cumartesi gecesi yağmalanan bir süpermarkette çıkan yangında üç kişi hayatını kaybetti. Başkent Santiago Belediye Başkanı Karla Rubilar, olayın ayrıntısına ve ölenlerin kimliğine ilişkin henüz net bilgi olmadığını söyledi. Acil durum ilan edilen yerlere Santiago’nun yanı sıra Valparaiso ve Concepcion şehirleri de eklendi.

ORDU DEVRİYE GEZİYOR

Şiddetli gösterilere sahne olan Şili’de, Diktatör Augusto Pinochet’in 1990’da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez acil durum ilan edilirken, güvenlik de orduya teslim edildi. Göstericiler 136 metro istasyonunu kullanılamaz hale getirdi. Wallmart süpermarket zinciri, Şili’deki 60 şubesinin yağmalandığını duyurmuştu. Yetkililer, 308 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde, protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 5’i ağır 167 kişinin yaralandığını açıkladı. Başkent Santiago’nun en önemli ulaşım aracı metroya yaklaşık yüzde 4 zam yapılmasına karşı gösteriler başlamış, bunun üzerine karar askıya alınmıştı.

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