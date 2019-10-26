Şili’de olaylar durulmuyor
LATİN Amerika ülkelerinden Şili’de geçen hafta şiddetlenerek ülke çapına yayılan ve yağma olaylarına neden olan protestolar sokağa çıkma yasağına karşın devam ediyor.
Güney Metropolitan Bölgesi Savcılığı’nın yaptığı açıklamaya göre, geçen salı yağmalanan işletmesini korumak için ateş açan işletme sahibi tarafından yaralanan kişi öldü. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi. Başkent Santiago’da da binlerce kişi, İtalya Meydanı olarak bilinen Baquedano Meydanı’nda Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini protesto etti. Gösteriler Santiago’da metroya geçen hafta belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılması üzerine başlamıştı.
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