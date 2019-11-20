Şili Devlet Başkanı Pinera: ‘Orantısız güç kullanıldı’
ŞİLİ Devlet Başkanı Sebastian Pinera, bir ayı aşkın süredir devam eden gösterilerde güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığını kabul etti.
Pinera, polise verilen yetkinin kötüye kullanıldığına işaret ederek, şiddet eylemine karışanların “cezasız kalmayacağını” belirtti. Pinera’nın orantısız güç kullanıldığını kabul etmesinin ardından protestolar şiddetlendi. Başkent Santiago’da 6 Ekim’de metro ücretlerine yapılan zamla başlayan ve hükümet karşıtlığına dönüşen protestolarda şu ana kadar 23 kişi hayatını kaybetti.
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