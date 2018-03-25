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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
25.03.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Silahlı muhalifler Doğu Guta'dan ayrılıyor

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Silahlı muhalifler Doğu Guta'dan ayrılıyor

Suriye'de Beşar Esad rejimi başkent Şam'ın dışındaki Doğu Guta'da kontrol altına aldığı bölgelerin sayısını artırırken, silahlı muhalifler ve aileleri hükümet güçlerine teslim ettikleri bölgeleri terk ediyor.

Doğu Guta'yı kontrol eden iki silahlı muhalif grup müzakereler sonucu kontrolleri altındaki bölgelerden çekildi, binlerce muhalif aileleriyle birlikte ülkenin kuzeyinde muhaliflerin ellerindeki yerlere geçti.

Şimdiye kadar teslim olmayı reddeden, Doğu Guta bölgesindeki üçüncü ve son grup olan Ceyş-ül İslam'ın (İslam Ordusu) da tahliye anlaşmasına yakın olduğu belirtiliyor.

Suriye ordusu bölgenin yüzde 80'inin kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Faylak El Rahman örgütünün tahliyede anlaşması üzerine Cumartesi gecesi yüzlerce silahlı muhalif, akrabaları ve diğer siviller, Zemelka, Erbin ve Ayn Tarma bölgelerinden ayrıldı.

Hükümet güçleri ile Faylak El Rahman otobüslerin bu kişileri ülkenin kuzeyinde muhaliflerin elinde bulunan İdlib eyaletine götürmeleri koşuluyla anlaşmıştı.

Pazar günü de yeni tahliyelerin gerçekleşeceği belirtiliyor.

Erbin'deki bir AFP muhabiri, kent sakinlerinin Pazar sabahı toparlanmakta olduğunu, ancak onları götürecek otobüslerin henüz kente varmadığını bildirdi.

Suriye hükümeti 18 Şubat'ta Doğu Guta'ya yönelik yoğun bir bombardıman başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 30 günlük ateşkes talebine rağmen, Suriye'de ordunun İslamcı örgütlerin elindeki Doğu Guta'daki hava saldırıları sürmüştü.

Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda şimdiye kadar 1600 sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor.

Suriye resmi basın organları ise 107 bin sivilin kenti terk ettiğini belirtiyor.

Tahliye anlaşmasını kabul eden ilk grup Ahrar el Şam geçen hafta Harasta'dan çekilmişti.

 

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