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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
30.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Silahlanmada Trump etkisi

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Silahlanmada Trump etkisi

Dünya genelinde silahlanma harcamaları 2018’de yıllık yüzde 2.6 arttı. ABD yüzde 4.6 artış ile yine ilk sırada yer aldı. Trump yönetiminin 2017’deki büyük silah alım programları 2018’deki artışta önemli rol oynadı.

KÜRESEL askeri harcamalar 2018’de bir önceki yıla göre artarken, dünyada savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler sırasıyla ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa oldu. Rapora göre, bu beş ülke küresel savunma harcamalarının yüzde 60’ını gerçekleştirdi. Merkezi İsveç’te olan Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) “Dünyada Askeri Harcamadaki Eğilimler 2018” raporu yayımlandı. Rapora göre, 2018’de küresel savunma harcamaları, 2017’ye göre yüzde 2.6 artarak 1 trilyon 822 milyar dolara (10.8 trilyon TL) ulaştı.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

SIPRI, küresel silahlanma harcamalarının 2018’de Soğuk Savaş’ın sona ermek üzere olduğu 1988’den bu yana en yüksek miktara ulaştığına dikkat çekti. Artışta en önemli katkıyı ABD yaparken, bu ülkeyi Çin izledi. Bu iki ülke, 2018 küresel silahlanma harcamalarının yarısını meydana getirdi. SIPRI Silah ve Askeri Harcama (AMEX) Programı Direktörü Aude Fleurant yaptığı açıklamada, “ABD harcamalarındaki artış, Trump yönetiminin 2017 yılı yeni silah alım programlarını uygulamasından kaynaklandı” dedi. Rapora göre ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan gibi deniz aşırı bölgelerde Amerikan askerlerinin sayısını azaltmayı vaat etse de ABD’nin ulusal savunmasını güçlendirme konusunda kararlı davrandı. ABD’nin silahlanma harcamalarında 2018 yılı, 2010’dan beri ilk artışa işaret etti.

ABD’Yİ ÇİN İZLEDİ

SIPRI’nın raporuna göre, savunmaya en büyük bütçeyi ayıran ülke yine ABD oldu. Savunma bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 4.6 artıran ABD, geçen yıl 649 milyar dolar ( 3.8 trilyon TL) harcadı. Dünyanın yükselen gücü Çin, ABD’nin ardından 250 milyar dolarlık (1.4 trilyon TL) savunma bütçesiyle ikinci sırayı aldı. Çin’in askeri harcamalarında geçen yıl yüzde 5’lik artış kaydedildi. Bu ülkenin savunma harcamalarının son 10 yılda yüzde 83 artması dikkat çekti. Suudi Arabistan askeri harcamalarını yıllık yüzde 6.5 düşürse de 67.6 milyar dolar (400 milyar TL) ile üçüncü sırada yer aldı. Hindistan askeri harcamalarını yıllık yüzde 3.1 artırarak, 2018’de 66.5 milyar dolar (394 milyar TL) harcadı. Askeri harcamalarını yüzde 1.4 azaltan Fransa’nın 2018 yılı savunma bütçesi 63.8 milyar dolar (378 milyar TL) oldu. Türkiye’nin askeri harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 19 milyar dolara (112 milyar TL) ulaştı. Son 10 yılda savunmaya ayırdığı bütçeyi yüzde 65 artıran Türkiye, 2018’de dünyada savunma için en fazla harcama yapan 15 ülke arasında artış oranı açısından ilk sıraya yerleşti.

RUSYA İLK BEŞTE DEĞİL

Dünyada savunma sektörünün en önemli ülkelerinden biri olan Rusya’nın savunma bütçesi 2018 yılında yüzde 3.5 azaldı. Bu ülke, 2018 yılında 61.4 milyar dolar (364 milyar TL) savunma bütçesi ile altıncı sırada yer aldı. İngiliz Reuters ajansının analizine göre askeri modernizasyon çabalarına karşın Moskova yönetimi küresel petrol fiyatlarındaki gerileme ve sosyal harcamaları artırma önceliğinden ötürü savunma bütçesinde kısıntıya gitmek durumunda kaldı.

S-400’DEN SONRA ORTA MENZİLLİ ‘VİKİNG’ SİSTEMİ

Rus savunma sanayi, İstanbul’da bugün kapılarını açacak olan Ortadoğu bölgesinin en önemli askeri fuarlarından IDEF-2019’e iddialı geliyor. Ağır silahlar kategorisinde Rus yapımı uçaksavar sistemi ‘Viking’ de fuarda yer alacak. Bu sistem S-400’den daha kısa menzilli ‘Buk-M3’ün ihraç modeli. Fuara katılan Rus ‘Rosoboroneksport’ Genel Müdürü Aleksander Miheyev yazılı bir açıklama yaparak, “Bu yılki IDEF-2019 fuarının perspektifli konusu havacılık olacak” diye konuştu.

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