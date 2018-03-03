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    Silah lobisinden Trump’a tepki

    Hürriyet Haber
    03.03.2018 - 00:59 | Son Güncelleme:

    Ulusal Tüfek Derneği’nin (NRA) önde gelen üyeleri, silah satışlarında kısıtlamaları savunan ABD Başkanı Donald Trump’ı kendilerine ‘ihanet etmekle’ suçladı.

    ABD’de silah yasasının değişmesi tartışmaları yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantıda sürpriz bir şekilde silah yasasında kısıtlamaları savundu. Trump’ın dikkat çektiği konular silah satışı yapılan kişilerin geçmişinin araştırılması, silah satış yaşının 18’den 21’e yükseltilmesi, akıl hastalığı olanların silahlarının geri alınması oldu. Trump, Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey ile Demokrat Senatör Joe Manchin’in hazırladığı silah reformu planında yaş sınırıyla ilgili bir şey yapmadıklarını duyunca “Neden biliyor musun? Çünkü NRA’dan korkuyorsunuz” dedi.

    TRUMP-NRA GÖRÜŞMESİ

    Trump’ın silah satışını kısıtlama çıkışına NRA üyesi ve muhafazakâr haber sitesi Rogue Right’ın genel yayın yönetmeni Joe Biggs, “Umarım birisi onu arkaya çekip ‘Bu kadar aptalca bir şey söyleyerek (oy) tabanının yarısını kaybettin’ demiştir” dedi. Tepkiler üzerine Trump, NRA Genel Müdürü Chris Cox ile önceki akşam bir araya geldi. Trump, “Oval Ofis’te NRA ile harika bir görüşme yaptım” diye tweet attı. Cox ise ‘okulların güvenli olmasını ve silahların tehlikeli insanlardan uzak tutulmasından yana olduklarını’ söyledi ve Trump’ın ‘silah kontrolü istemediğini’ ifade etti.

    BİLGİ NOTU

    NRA, Trump’ın seçim kampanyasına 30 milyon dolardan fazla bağış yapmıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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