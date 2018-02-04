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    Silah kaçakçısı Kuzey Irak'ı suçladı! Peşmerge yalanladı...

    DHA
    04.02.2018 - 12:36 | Son Güncelleme:

    ABD'den, Kuzey Irak’a araçlar içerisinde silah taşırken Türkiye’de yakalanan biri ABD'li 2 kişi hakkında soruşturma tamamlandı. ABD’nin Seattle kentinde yargılanacak olan sanıklardan Kuzey Irak’lı Rewend Halil Eldawi, silah kaçakçılığını Peşmerge Bakanlığı’nın izni ile yaptığını öne sürdü. Bakanlık ise bu iddiayı yalanladı.

    New York Times’ta yer alan habere göre, ABD’li Paul Stewart Bront (51) ve Kuzey Irak’lı Rewend Halil Eldawi (29), ABD’nin Seattle kentinde, Irak’taki Kürtler tarafından kullanılmak üzere Türkiye üzerinden bölgeye silah kaçırmak suçlamasıyla yargılanacak. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Bront ve Eldawi’nin, silahları gemilerle Türkiye’ye, oradan da Irak’a geçirdikleri belirtildi. 

    İddianemede, ilk nakliyatın Şubat 2017’de yapıldığı ve üç aracın içine gizlenmiş 30 silahtan oluştuğu belirtilirken, İkinci nakliyatın ise, Kasım ayında yine iki araca gizlenmiş 47 silahtan oluştuğu ve Türk yetkilileri tarafından fark edilmesi ile yakalandığı ve soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

    Paul Stewart Bront iddianameye yansıyan sorgusunda, "Rewend, 15 bin dolar karşılığında Peşmergeye silah göndermem için para verdi. Tanımadığım biri daha bana para gönderdi. Ancak, daha çok Rewend ile çalıştım" dedi. Rewend Halil Eldawi ise ifadesinde, "DEAŞ’a karşı savaşan Peşmergeler arasında bazı yakınlarım da bulunuyor. Peşmerge'ye silah gönderilmesinin ABD yasalarına aykırı olduğunu bilmiyordum. Peşmerge Bakanlığı’ndan izin alarak bu işi yaptım" diye konuştu.

    Kuzey Irak’taki Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’de yakalanan silahlar ile bir ilgilerinin bulunmadığı belirtildi. Kürt yönetimine yakınlığı ile bilenen Rudaw televizyonuna konuşan Peşmerge Bakanlığı Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kahraman Şeyh Kemal, "Bakanlığımız söz konusu iki şahısı tanımadığı gibi, silah alımına yönelik anlaşma da imzalanmadı. Peşmerge Bakanlığının iki şekilde askeri mühimmat alıyor. Askeri mühimmatları, DEAŞ ile mücadelede koalisyonu ve ABD'nin Iraka gönderdiği mühimmatlardan sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , SON HABERLER
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