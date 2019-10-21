Sıkıysa şimdi kopya çekin, görelim
Hindistan’ın Karnataka eyaletinde bir kolejde, sınavda kopya çekilmesini engellemek için öğrencilerin başına karton kutular geçirildi.
İlginç ‘kopya kalkanının’ mucidi olan yetkili, bazı öğrencilerin karton kutu takmadığını ve uygulama için zorunluluk olmadığını belirterek isteyenlerin de sınav sırasında kutuları başlarından çıkardıklarını ifade etti. Eyaletteki yerel okullardan sorumlu kurul ise fotoğraflar üzerine ‘karton kopya kalkanı’ uygulamasının sonlandırılması için derhal okula talimat verildiğini açıkladı.
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