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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
17.06.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Sihir yapan Hintli illüzyonist nehirde kayboldu

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Sihir yapan Hintli illüzyonist nehirde kayboldu

Hindistan'da bir sihirbaz, bu alanın en ünlü isimlerinden Harry Houdini'nin dünyaya tanıttığı, zincirli olarak suya atlama ve kurtulma numarasını yaparken ortadan kayboldu.

Chanchal Lahiri isimli sihirbazın öldüğünden endişe ediliyor.

Lahiri'nin Batı Bengal eyaletindeki Hooghly Nehri'nde gerçekleştireceği sihirbazlık numarasını izlemek için çok sayıda kişi toplanmıştı.

Ancak suya zincirli olarak bir bot üzerinden bırakılan sihirbaz, sonrasında su yüzüne çıkamadı.

Üzerinde altı kilit bulunan zincirle kaybolan Lahirinin bulunabilmesi için polis ve dalgıçların yaptığı aramalar sonuç vermedi.

Hindustan Times gazetesine konuşan polislerden biri, Lahiri'nin cesedi bulunana kadar ölü ilan edilmeyebileceğini söyledi.

'EĞER DOĞRU YAPARSAN BU SİHİRDİR'

Jayant Shaw isimli bir yerel gazete fotoğrafçısı da Lahiri'yi izlemek için görevliydi ve denemesine başlamadan önce de ona soru sorabildi.

Shaw aralarındaki o konuşmayı, "Ona neden hayatını sihir için riske attığını sordum", "O da bana tebessüm ederek yanıt verdi; 'Eğer doğru yaparsan bu sihirdir, eğer yapamayacak olursan ise trajedidir" dedi.

Gazeteci, Sihirbaz Lahiri'nin kendisine bu numarayı, "sihire olan ilgiyi yeniden canlandırmak" için yaptığını söylediğini de aktardı.

Bu Lahiri'nin su altında benzer bir numarayı ilk kez deneyişi değildi.

Hint sihirbaz, 20 yıl önce, cam kafeste suya indirilmiş ve kurtulmayı başarmıştı.

Sihir yapan Hintli illüzyonist nehirde kayboldu

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