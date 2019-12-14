SİHA’lara KKTC’de askeri üs

Dün sabah Ankara’dan gelen üs talebini anında onaylayan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, uzun yıllardır atıl durumdaki Geçitkale Havaalanı’nı Genelkurmay’ın emrine verdi. Hürriyet’e konuşan Tatar, “Vakit kaybetmeden imzayı attık, mesele Türk milletinin bekasıdır, gerisi teferruattır” dedi. Türk SİHA ve İHA’ları bugüne kadar Muğla Dalaman ve Çanakkale’den havalanarak doğu Akdeniz’de faaliyet gösteriyordu. Türkiye Libya anlaşmasından sonra daha geniş bir alanda faaliyet göstermesi gereken Türk hava araçları, bundan sonra Lefkoşa yakınlarındaki Geçitkale havaalanından bölgeyi kontrol edecek. KKTC Bakanlar Kurulu’nun jet onayının ardından Mersin’den malzeme yüklü gemiler Girne ve Mağusa limanına yola çıktı.

RUMLARA TATBİKAT DESTEĞİ

Fransa ve İtalya, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki alanları belirleme anlaşmasının ardından Rumlara destek vermek amacıyla bölgede tatbikat düzenledi. Fransa ve İtalya’nın bölgedeki birer savaş gemisi, Rum karakol gemisiyle 2 günlük manevra tatbikatı yaptı. Desteğin arkasında, İtalyan ve Fransız enerji şirketlerinin Rumlar’dan çok sayıda parsel kiralaması yatıyor. Türk donanması geçen yıl KKTC açıklarına sondaja gelen İtalyan ENI şirketine ait Saipem adlı sondaj gemisini geri çevirmişti.