Sih bakan krizi
Ülkesi Kanada’ya dönen Hint asıllı bakan Navdeep Bains’e havalimanında ABD’li bir polisin ‘türbanını’ çıkarttırmaya çalışması, iki ülke arasında mini kriz yarattı.
Kanada’nın Hint kökenli Inovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Navdeep Bains’in ABD’den Toronto’ya dönerken yaşadıkları, ufak bir diplomatik kriz çıkardı.
Sih inancına sahip olduğu için onlara özgü bir ‘türban’ takan Kanadalı bakanın ABD’den Toronto’ya dönüşü sırasında havalimanının güvenlik görevlileri, Bains’ten türbanını çıkarmasını istedi. Kanadalı bakan buna itiraz edince de görevliler kendisinden kimliğini göstermesini istediler.
Diplomatik pasaportunu gösterince karşılarındakinin Kanadalı bir bakan olduğunu anlayan ABD’li görevlilerin tavrı değişti.
Bains, diplomatik kimliğini normal insanlarla aynı muameleyi görmek için ilk başta göstermediğini belirtirken, olayın ortaya çıkması sonrası ABD hükümeti, Kanadalı bakandan özür diledi.
Bu tür olayların özellikle azınlıkların zaman zaman başına geldiğini dile getiren Navdeep Bains, farklılıkların kabul edilmesi için çalışmayı sürdüreceğini sözlerine
ekledi.
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