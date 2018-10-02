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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
02.10.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

Sigur Ros'un davulcusu Dyrason tecavüz iddiası üzerine gruptan ayrıldı

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Sigur Ros'un davulcusu Dyrason tecavüz iddiası üzerine gruptan ayrıldı

Ünlü İzlandalı rock grubu Sigur Ros'un davulcusu Orri Pall Dyrason, hakkında tecavüz suçlaması yapılmasının ardından gruptan ayrıldı.

Los Angeleslı ressam Meagan Boyd, daha sonra sildiği Instagram paylaşımında, 2013'te aynı yatağı paylaşırlarken Dyrason'ın kendisine iki kez tecavüz ettiğini söylemişti.

Grubun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Dyrason'ın "çok ciddi" iddialarla "mahrem" bir şekilde başa çıkabilmesi için gruptan ayrılma talebinin kabul edildiği belirtildi.

Dyrason da kendisini bir Facebook paylaşımıyla savundu.

Arkadaşlarına ve ailesine kendisine duydukları güven için teşekkür eden Dyrason "hakkında yapılan ağır suçlamalara karşın" insanlardan "sakin kalmalarını" istedi ve iddiaların "bir mahkemede dile getirilmediğini vurguladı. Dyrason, "Megan'ın internetteki iddialarına karşı benim sözlerim" dedi.

Dyrason ayrıca "Bu ağır iddiaların grubu ve son yıllarda yapılan önemli ve güzel işleri etkilemesine izin veremem" ifadelerini kullandı.

Amerikan müzik dergisi Rolling Stone ise Boyd'un sildiği Instagram paylamışında "Dyrason Los Angeles'ta albüm kaydettikleri sırada kendisiyle geçirdiğim bir gecede bana iki kez tecavüz etti" yazdığını duyurdu.

Boyd, tecavüzü 6 yıl boyunca ihbar etmediğini ve birçok nedenden dolayı sessiz kaldığını anlattı.

Megan Boyd ayrıca paylaşımında "Hiç kimsenin bana inanmayacağını düşündüm. Kendisine güvendiğim, bir grupta çaldığı için ve bir sanatçı olarak kendisini sevdiğim ve saygı duyduğum için sorumsuz davrandığımı hissettim" dedi.

Boyd, Profesör Christine Blasey Ford'un, ABD Yüksek Mahkemesi adayı Yargıç Brett Kavanaugh aleyhinde verdiği ifadenin kendisine ilham verdiğini de kaydetti.

1999'DA GRUBA KATILMIŞTI

Sigur Ros grubu 1994'te İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te kuruldu. Grup sonuncusu 2013'te olmak üzere altı albüm çıkarttı.

Dyrason grubun ikinci albümünü çıkarttığı 1999 yılında davulcunun ayrılmasından sonra gruba katılmıştı.

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