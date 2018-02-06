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    Sığınmacılar taşınacaktı, bu gece yandı!

    AA
    06.02.2018 - 12:04 | Son Güncelleme:

    İsveç’in başkenti Stockholm’ün kuzeyinde bulunan Akersberga bölgesinde sığınmacıların taşınmaya hazırlandığı iki binada yangın çıktı.

    İSVEÇ devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, İtfaiye Şefi Hampus Nordenblad, bu gece yerel saatle 03.00’te başlayan yangına dört itfaiye aracıyla müdahale edildiğini ve yangının saat 06.00’da tamamen söndürüldüğünü söyledi. Erken müdahale sayesinde tamamen yanmaktan kurtulan binalarda maddi hasar oluştuğu belirtildi. Binaların arasında 50 metre olduğuna işaret eden Nordenblad, her iki binanın da sığınmacı yurdu olarak tahsis edildiğini ve kısa süre sonra sığınmacıların binaya taşınması için hazırlıkların yapıldığını hatırlattı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, olayda binaların kundaklandığına dair önemli bulguların bulunduğu ifade edildi.

    Etiketler: avrupadan haberler , isveç , Stockholm , sığınmacılar , YURT
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