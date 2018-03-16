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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler'Sıfır beden tarikatı'na operasyon!
Dünya 'Sıfır beden tarikatı'na operasyon!
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Dünya
16.03.2018 - 16:19, Son Güncelleme:

'Sıfır beden tarikatı'na operasyon!

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'Sıfır beden tarikatı'na operasyon!

The Telegraph'ın haberine göre İtalyan polisi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki guru ve iş adamı Mario Pianesi tarafından yönetilen 'makrobiyotik diyet tarikatının' çökertildiğini duyurdu.

Sputnik'in haberine göre Pianesi, diyetlerini sıkı şekilde denetleyerek ve dış dünyayla bağlantılarını kopararak müritlerini köleye dönüştürmekle suçlandı.
​Operasyon kapsamında İtalya'nın ortasındaki Marche bölgesinde 14 kişinin gözaltına alındığı ve 5'inin resmi olarak kölelikle bağlantılı suç çetesini yönetme, vergi kaçakçılığı ve kötü davranma suçları şüphesiyle soruşturma altına alındığı açıklandı.
Polis açıklamasına göre söz konusu soruşturma 2013 yılında genç bir kızın Forli kasabasında polise yaptığı şikayetin ardından başladı. Genç kız polise guru Pianesi'nin kendisine diyetin, tedavisi olmayan hastalıkları mucizevi şekilde iyileştirdiğini söylediğini anlattı.

Hakkında soruşturma yürütülen isimler arasında 73 yaşındaki Pianesi'nin yanı sıra karısı Loredana Volpi'nin de olduğu belirtildi.

​BİR KADIN MÜRİDİN KİLOSU 35'E KADAR DÜŞTÜ

Müritlerin Pianesi'nin isminden devşirilen 'Ma.Pi.' adlı 5 aşamalı diyete uymaları için sıkı şekilde denetlendiği iddia ediliyor.

Polis kaynakları kadın müritlerden birinin geçmişinde kilo problemi olmamasına rağmen diyet nedeniyle 35 kiloya kadar düştüğünü vurguladı.

​ONLARCA SATIŞ YERİ VE RESTORANA SAHİP PİANESİ, İŞYERLERİNDE MÜRTİLERİNİ ÜCRETSİZ ÇALIŞTIRMAKLA SUÇLANDI

Pianesi, İtalya'nın makrobiyotik diyet alanında önde gelen uzmanlarından biri olarak tanınıyordu. Önemli araştırma kuruluşlarıyla birlikte çalışan Pinesi sıklıkla konferanslar düzenliyordu.

Pianesi aynı zamanda İtalya genelinde sahip olduğu onlarca satış noktası ve restoranda müritlerini ücretsiz olarak çalıştırmakla suçlanıyor.

'DOKTORLAR YASAL KİRALIK KATİLLERDİR'
İtalyan haber ajansı Ansa'nın soruşturmacıların açıklamalrından aktardığına göre, Pianesi, müritlerine sıklıkla "Farmasötik ilaçlar insanları iyileştirmiyor, sadece semptomları geçiriyor. İlaç öldürür. Doktorlar yasal kiralık katillerdir" diyor
Soruşturmacıların raporunda Pianesi'nin 'Kişisel sağlık sorunları ya da ailevi problemleri nedeniyle hassas psikolojiye sahip insanların güvenini kazanarak onları ana akım tıbbi tedavileri terk etmeye ikna ettiği' vurgulandı.

PARA VERMEYEN MÜRİTLER PİANESİ'NİN YÖNETİMİNDEKİ MAHKEMEDE ÖZELEŞTİRİ VERMİŞ

Polis müritlerin işlerini bırakmaya ikna edildiğini böylece eski hayatlarını terk ederek Pianesi'nin derneğinde çalışmaya başladıklarını ayrıca bazı müritlerin alternatif tıp kliniği açacağı gerekçesiyle Pianesi'ye yüklü miktarda finansal bağış yapmaya zorlandığını aktardı.

İtalyan polisi parayı ödeyemeyen mürtilerin Pianesi ve diğer üyelerin kurduğu 'mahkemede' özeleştiri vermeye zorlandığını de belirtti.

MAKROBİYOTİK DİYET NEDİR?

Telegraph'ın aktardığına göre makrobiyotik diyet Zen Budizmi üzerinde temellendi ve 1920'li yıllarda Japon filozof George Ohsawa tarafından geliştirildi. Diyet toksin içeren gıdalardan uzak durmayı ve sadece tam tahıllı gıdaları ve sebzeleri tüketmeyi şart koşuyor.

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